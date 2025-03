Renata Lusin schwärmt von "Let's Dance"-Partner Marc Eggers

Renata Lusin (37), bekannt aus der beliebten Tanzshow Let's Dance, hat sich begeistert über ihren neuen Tanzpartner Marc Eggers (38) geäußert. Nach der ersten Kennenlernshow am 21. Februar und den darauffolgenden Trainingstagen teilte sie am Dienstag ein Video via Instagram, in dem die beiden eine Choreografie zum "Macarena"-Song aufführen. "Wir sind Team MARCaRENA!", schrieb Renata dazu. In den Kommentaren schwärmte die Tänzerin weiter: "Nach 3 Tagen Training könnte ich nicht glücklicher sein, diesen tollen Menschen kennengelernt zu haben." Am Ende des Videos fallen sich die beiden glücklich in die Arme.

Die "Let's Dance"-Tradition, dass sich die Tanzpaare kleine Spitznamen geben, wird von Renata und dem Ex-Freund der ehemaligen Köln 50667-Darstellerin Maddy Nigmatullin natürlich ebenfalls aufgegriffen. Der Reality-TV-Star Marc, der vor allem durch TV-Formate wie "Das Supertalent" und seine Modeljobs bekannt wurde, scheint mit Renata, die schon viele Tänze auf dem Parkett meisterte, eine tolle Partnerin gefunden zu haben. Bislang konnte er sogar den bekanntermaßen sehr kritischen Chefjuror Joachim Llambi (60) mit seiner Performance überzeugen. Die Chemie zwischen den beiden stimmt, was auch bei ihren Fans gut ankommt. Viele freuten sich in den sozialen Medien über das harmonische Video und kommentierten mit Worten wie "Dreamteam" oder "Das wird genial!".

Renata bringt bei "Let's Dance" nicht nur jahrelange Tanzerfahrung mit, sondern ist auch bekannt für ihre positive, energiegeladene Art, mit der sie ihre Partner motiviert. Marc wiederum hat bereits in anderen Formaten bewiesen, dass er fürs Showgeschäft gemacht ist, und bringt eine Portion Lockerheit und Spaß ins Training. Viel zu lachen hatte der 38-Jährige die vergangenen Monate privat allerdings nicht. "Ich bekomme seit Monaten wirklich unzählige Hass-Nachrichten, homophobe Nachrichten, Morddrohungen, Beleidigungen rauf und runter", teilte der Entertainer Mitte Februar via Instagram mit der Öffentlichkeit. Grund dafür ist vermutlich seine frühere Romanze mit dem Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35). Marc stellte klar: "Es ist meines Erachtens nicht okay, dass Leute dermaßen beleidigt werden aufgrund ihrer vermeintlichen sexuellen Ausrichtung."

