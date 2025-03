Normalo-Sommerhaus Richard spricht über Streits mit Vanessa

Im Das Sommerhaus der Normalos krachte es bisher nicht nur einmal ziemlich heftig zwischen Vanessa Brahimi und ihrem Freund Richard Sternberg. Auch Trennungsgerüchte machten schon die Runde – nun ergreift der 29-Jährige selbst das Wort. In seiner Instagram-Story äußert er sich zu den Streitereien mit seiner Liebsten im TV. "Ihr denkt doch nicht wirklich, dass es im Alltag genauso ist wie im Sommerhaus? Dort war es eine Ausnahmesituation, in der wir in der kompletten Beziehung noch nie waren", stellt er klar.

Richard räumt aber ein, dass er im Nachhinein in einigen Situationen lieber anders reagiert hätte. "Trotzdem hätte ich öfter mal Kontra geben sollen", gibt er zu. Die Umstände dort hätten sie aber beide getriggert: "Wir sind beide sehr ehrgeizig und in den Spielen stresst man sich halt mal an. Da will ich mich gar nicht rausnehmen." Auch er habe sich mit seinem Verhalten in einigen Momenten nicht mit Ruhm bekleckert. "Nur wurden meine Szenen nie gezeigt", erklärt der Filialleiter.

Auch Vanessa meldete sich schon zu dem Thema zu Wort – vor allem zu den Trennungsgerüchten hatte sie etwas zu sagen. "Also ich muss ganz klar sagen, die Gerüchteküche brodelt in dem Business immer wieder. Heute sind wir es, morgen ist es jemand anderes. Man darf nicht alles glauben, was man liest", erklärte die 28-Jährige im Interview mit Blitzlichtgewitter und betonte, dass weder Richard noch sie sich zum aktuellen Zeitpunkt dazu äußern wollen.

RTL / Markus Nass Richard Sternberg und Vanessa Brahimi, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Normalos"

Instagram / itsnessa_ Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin

