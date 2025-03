Thomas Anders verrät: Dieter Bohlen lehnt Zusammenarbeit ab

Thomas Anders (62) gibt bekannt, dass es keine Kooperation mit Dieter Bohlen (71) für das 40-jährige Jubiläum von Modern Talking geben wird. Wie der Sänger im Gespräch mit RTL erklärt, habe er seinen ehemaligen Musikpartner angefragt, doch die Antwort war eindeutig: "Das wollte er nicht, was ich auch akzeptiere." Thomas, der die Vergangenheit des erfolgreichen Pop-Duos als prägend für seine Karriere beschreibt, richtet den Blick dennoch nach vorne und betont, das Jubiläum auch alleine feiern zu wollen.

Die Beziehung zwischen den früheren Bandkollegen scheint jedoch endgültig auf Eis zu liegen. Thomas bestätigt, dass es keinen Kontakt mehr zu Dieter gibt. "Er ist ja ganz gut in der RTL-Welt aufgehoben", erklärt der Musiker, der selbst weiterhin erfolgreich mit seiner eigenen Musik unterwegs ist. Zuletzt arbeitete er mit Florian Silbereisen (43) an mehreren Alben, die von Fans begeistert aufgenommen wurden. Trotz der Absage hält Thomas die musikalische Ära von Modern Talking in Ehren.

Schon in der Vergangenheit hat Thomas deutlich gemacht, dass ein Comeback des Duos unwahrscheinlich sei. Wie er betonte, sollen Fans sich an die gemeinsame Erfolgszeit erinnern, ohne dass alte Differenzen im Rampenlicht stehen. Unterdessen geht er seinen eigenen Weg. Er kündigte bereits ein Jubiläumsprojekt an, das neben neu aufgenommenen Hits von Modern Talking auch ein Fanbuch und weitere musikalische Highlights für dieses Jahr bereithält. Dieter hingegen behält seine Präsenz in der Öffentlichkeit hauptsächlich durch seine Tätigkeit als DSDS-Juror – zwei Karrieren, die längst in unterschiedliche Richtungen verlaufen.

Getty Images Florian Silbereisen und Thomas Anders, Schlagerstars

PUBLIC ADDRESS/ActionPress Die Band Modern Talking

