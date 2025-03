Gesundheitsexpertin warnt vor Herzogin Meghans Show-Kreation

Herzogin Meghan (43) sorgt mit ihrer neuen Netflix-Serie "With Love, Meghan" für Aufsehen – allerdings nicht unbedingt im positiven Sinne. In einer Episode der achtteiligen Show präsentiert sie ein selbstgemachtes Rezept für Badezusätze, das bei Gesundheitsexperten Besorgnis auslöst. Meghan mischt unter anderem Epsom-Salz, Himalaya-Salz, Arnika- und Lavendelöl, wobei sie auf Mengenangaben verzichtet. "Ich bin nicht bescheiden, wenn es um die Menge an Salz in meinem Bad geht", erklärt sie und fügt nachträglich großzügig weitere Zutaten hinzu. Doch Fachleute warnen: Die Mischung könnte bei Nutzern Hautreizungen, Rötungen oder gar Verbrennungen auslösen.

Kritik gibt es vor allem wegen Meghans Umgang mit ätherischen Ölen, die als potenziell hautreizend gelten, wenn sie nicht ausreichend verdünnt werden. Die Kombination aus Arnika- und Lavendelöl in ihrer Mischung sei ohne sogenannte Trägeröle, wie beispielsweise Kokos- oder Mandelöl, nicht hautfreundlich, so Experten wie die Kosmetikerin Jennifer Christopherson. Auch das Tisserand Institute, das sich mit der sicheren Anwendung ätherischer Öle beschäftigt, gibt an, dass Epsom-Salze solche Öle nicht richtig auflösen würden. Viele Fans mahnen darüber hinaus an, dass Meghan und Netflix eine deutliche Gesundheitswarnung hätten platzieren sollen, um empfindliche Nutzer oder schwangere Frauen zu schützen. Ein Dermatologe betonte gegenüber der Daily Mail: "Ich bin für Do-it-yourself-Projekte, solange sie sicher und gut durchdacht sind."

Abseits der Kritik zur Badezusatz-Mischung werfen Beobachter auch einen genauen Blick auf Meghans Rolle als Gastgeberin. In der Show präsentiert sie kleine Überraschungen wie personalisierte Snacktüten und selbstgemachte Kerzen. Meghan erklärt, es bereite ihr Freude, Gästen ein durchdachtes Erlebnis zu bieten. Doch Kritiker monieren, dass ihr Auftritt zu inszeniert wirke. Einige vergleichen sie bereits mit der Lifestyle-Ikone Martha Stewart (83), allerdings nicht zu Meghans Vorteil. An ihrer Seite war in der Folge übrigens Daniel Martin, ein langjähriger Vertrauter und Make-up-Artist. Meghan und Daniel sind seit Jahren enge Freunde. Er unterstützte sie unter anderem bei ihrem berühmten Hochzeitslook 2018.

Anzeige Anzeige

Jake Rosenberg / Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

Anzeige Anzeige

Justin Coit / Netflix Herzogin Meghan und Mindy Kaling in der Dokuserie "With Love, Meghan"

Anzeige Anzeige