Macht Stefan Raab vielleicht 2026 bei "Let's Dance" mit?

Stefan Raab (58) sorgt erneut für Aufsehen! Der Entertainer zeigte in seiner Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" überraschend sein Tanztalent. An der Seite von Profitänzerin Christina Hänni (35) präsentierte der 58-Jährige ein paar Tanzschritte, die das Publikum und sogar Juror Joachim Llambi (60) beeindruckten. Stefan schien sichtlich Spaß zu haben und ließ dabei eine unerwartete Bemerkung fallen: "Vielleicht bin ich nächstes Jahr auch dabei!" Damit sprach er über eine mögliche Teilnahme an der RTL-Tanzshow Let's Dance im Jahr 2026.

Christina, die kürzlich bei "Let's Dance" mit Osan Yaran angetreten war, zeigte sich im Interview begeistert von Stefan. "Ich würd' ihn sofort als Tanzpartner nehmen und ich glaube, er hätte sehr gute Chancen", erklärte sie. Ob Stefan tatsächlich auf dem "Let's Dance"-Parkett antreten wird, ist bisher unklar, doch sein Auftritt hat definitiv Neugier geweckt. Die Zuschauer spekulieren bereits, ob der Entertainer sich tatsächlich der knallharten Jury rund um Joachim Llambi stellen wird.

Der gebürtige Kölner ist ein echter Allrounder. Er ist nicht nur als Produzent tätig, sondern hat in der Vergangenheit auch immer wieder mit außergewöhnlichen Auftritten überrascht. Tanzend sieht man ihn aber eher selten. Privat hält sich der "Raabinator" weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück, doch in Interviews ließ er durchblicken, dass er für jede Herausforderung offen ist – so wie auch hier. Fans wissen: Wenn Stefan etwas anpackt, macht er es mit voller Leidenschaft. Ob er also tatsächlich die Tanzschuhe schnürt, bleibt abzuwarten, sorgt aber schon jetzt für reichlich Gesprächsstoff.

RTL / Robert Grischek Die "Let's Dance"-Juroren Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Getty Images Stefan Raab, Oktober 2015

