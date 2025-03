Nicole Kidman erinnert rührend an ihre verstorbenen Eltern

Nicole Kidman (57) hat am Mittwoch ihren verstorbenen Eltern mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram gedacht. "Ich vermisse Mama und Papa so sehr an dem Tag, der ihr Geburtstag gewesen wäre", schrieb die Schauspielerin zu einem alten Foto, das ihre Mutter Janelle Ann Kidman und ihren Vater Antony in inniger Pose zeigt. Janelle war im vergangenen September im Alter von 84 Jahren gestorben, während ihr Ehemann Antony bereits 2014 einem Herzinfarkt erlag. Die Reaktionen auf ihren Post waren zahlreich, darunter Kommentare von Freunden wie Rita Wilson (68), die schrieb: "Möge ihre Erinnerung ewig leben."

Besonders der Verlust ihrer Mutter scheint Nicole nachhaltig zu beschäftigen. Sie verstarb, als ihre berühmte Tochter beim Filmfestival in Venedig als "Beste Schauspielerin" für ihre Rolle im Film "Babygirl" ausgezeichnet wurde. Eine Vertreterin, die Regisseurin Halina Reijn, nahm den Preis in Nicoles Namen entgegen, da diese nach der traurigen Nachricht sofort das Event verließ. Sie überbrachte eine bewegende Botschaft von dem Filmstar: "Ich stehe unter Schock und muss zu meiner Familie gehen, aber dieser Preis ist für [meine Mutter]."

Nicht nur die Todesfälle beschäftigten Nicole aktuell, sondern auch ein besorgniserregender Vorfall auf ihrem Anwesen in Los Angeles. Vor rund drei Wochen war ein unbekannter Eindringling in das Haus der 57-Jährigen und ihres Mannes Keith Urban (57) eingebrochen. Durch das Einschlagen eines Fensters habe sich der Täter Zugang verschafft, wie TMZ berichtete. Zum Glück war das Paar nicht zu Hause, doch ein Mitglied des Hauspersonals entdeckte den Eindringling rechtzeitig und konnte Schlimmeres verhindern.

Instagram / nicolekidman Janelle Ann Kidman und Antony Kidman

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

