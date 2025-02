In Nicole Kidman und Keith Urbans Villa wurde eingebrochen

Ein Einbruch in das Anwesen von Nicole Kidman (57) und Keith Urban (57) in Los Angeles sorgte am Wochenende für Aufregung. Ein Unbekannter verschaffte sich laut den Berichten von TMZ durch das Einschlagen eines Fensters Zugang zu dem Haus des Hollywood-Paares. Glücklicherweise waren die Schauspielerin und der Sänger zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Ein Mitglied des Hauspersonals entdeckte den Eindringling rechtzeitig und konnte ihn verscheuchen.

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Straftaten ein, bei denen Prominente ins Visier geraten. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, bleibt unklar. Laut Medienberichten wird das Paar nach seiner Rückkehr prüfen müssen, ob es zu Verlusten gekommen ist. Währenddessen soll die Polizei den Fall weiter untersuchen und insbesondere klären, ob der Täter Hinweise hinterlassen hat, die zu seiner Identifizierung führen könnten.

Nicole Kidman und Keith Urban, die seit 2006 verheiratet sind, gelten als eines der beständigsten Promi-Paare Hollywoods. Sie haben zwei gemeinsame Kinder – die Töchter Sunday Rose (16) und Faith Margaret (14). Das Ehepaar führt ein Leben zwischen Australien und den USA, um Karriere und Familie zu vereinen. Ihre Villa in Los Angeles dient ihnen immer wieder als Rückzugsort vom Rampenlicht.

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

Getty Images Sunday Rose Kidman Urban und Nicole Kidman bei der W-Magazine-Party, Januar 2025