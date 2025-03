Prinz William feiert Sieg von Aston Villa in Birmingham

Prinz William (42) konnte am vergangenen Mittwochabend einen besonderen Erfolg seines Lieblingsfußballteams Aston Villa feiern. Beim Spiel gegen den belgischen Club Brügge im heimischen Villa Park in Birmingham gewann die Mannschaft beeindruckend mit 3:0. Damit sicherte sie sich den Einzug ins Viertelfinale der UEFA Champions League – was Prinz William sichtlich erfreute. Begleitet wurde der Thronfolger von engen Freunden, darunter Edward van Cutsem und Thomas van Straubenzee, der gleichzeitig einer der Taufpaten von Prinzessin Charlotte (9) ist.

Im Stadion zeigte sich William ausgelassen und jubelte laut bei jedem Tor seines Lieblingsvereins. Auch nahm er das Gesicht von Edward einmal in die Hand oder streckte seine Faust in die Luft, um seiner Freude Ausdruck zu verleihen. Schon vorab hatte sich William auf seinem Instagram-Account engagiert gezeigt: Er teilte Bilder von einem Besuch in der Aston-Villa-Kabine, wo er die Spieler persönlich traf, um ihnen Glück für das Spiel zu wünschen. "Toll, dass ich gestern @avfcofficial vor dem Champions-League-Spiel heute Abend besucht habe! Hoch die Villa! #utv", schrieb der begeisterte Fußballfan. Erst kürzlich nahm er auch an einem Schiedsrichterkurs teil und unterstrich damit noch einmal seine Liebe zu dem Sport.

Williams Liebe zum Fußball prägt nicht nur seinen öffentlichen Alltag, sondern hat auch Wirkung auf seine Familie. Sein ältester Sohn, Prinz George (11), teilt die Begeisterung für Aston Villa und wurde in der Vergangenheit bereits bei mehreren Spielen an der Seite seines Vaters gesichtet. Trotz seiner royalen Pflichten nimmt sich William immer wieder Zeit, um das Team live anzufeuern. Auch beim Champions-League-Viertelfinale in Paris wird er höchstwahrscheinlich dabei sein, denn wie Hello berichtet, sagte er beim Verlassen des Spiels zu den Reportern: "Wir sehen uns in Paris!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William jubelt mit Edward van Cutsem beim Tor von Aston Villa gegen Club Brugge KV

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William schaut mit Thomas van Straubenzee und Edward van Cutsem ein Spiel von Aston Villa FC

Anzeige Anzeige

Anzeige