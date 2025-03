Fußballspiel: Prinz William schlüpft in Schiedsrichterrolle

Prinz William (42) hat wieder einmal gezeigt, wie sehr ihm der Kontakt zu Menschen am Herzen liegt. Bei einem Besuch in Willenhall, West Midlands, traf er auf Schüler der Fibbersley Park Primary Academy. Mit Umarmungen und High-Fives begrüßte er die Kinder, bevor er sich seiner Hauptaufgabe widmete: dem Besuch eines Schiedsrichter-Trainingskurses beim Sporting Khalsa FC. In seiner Rolle als Schirmherr des englischen Fußballverbands habe der royale Fußballfan dabei laut People einen Schwerpunkt auf die Förderung von Diversität gesetzt. Ziel des Programms sei es, 1.000 Menschen mit unterschiedlichen Wurzeln in die Schiedsrichterausbildung einzubinden.

Der Kurs, bei dem der 42-Jährige auch mit Teilnehmenden und Trainern ins Gespräch kam, startete im Juli 2023 und bringt angehenden Schiedsrichtern ab 14 Jahren sowohl theoretisches als auch praktisches Wissen näher. Neben Gesprächen mit dem professionellen Schiedsrichter Levi Gray erfuhr William mehr über die Herausforderungen und Chancen, die das Programm bietet. Auf dem Platz stellte er dann seine neu erlernten Fähigkeiten unter Beweis und "verteilte sogar die ein oder andere rote Karte", wie begeistert berichtet wurde. Der Besuch fand einen Tag nach Prinzessin Kate (43) und Williams Teilnahme an einem Gottesdienst zum Commonwealth Day statt, bei dem die beiden verliebt wie am ersten Tag wirkten.

William, ein bekennender Fußballfan und Aston-Villa-Anhänger, ist seit 2006 im englischen Fußballverband aktiv. Sein ältester Sohn Prinz George (11) scheint bereits seine Begeisterung fürs Kicken zu teilen. William lässt sich oft von Kate inspirieren, die dank ihres offenen und herzlichen Umgangs mit Kindern von manchen Royal-Fans sogar als "Kinderprinzessin" bezeichnet wird. Der Besuch in Willenhall zeigt einmal mehr, wie das royale Paar soziale Anliegen und ihre Liebe zur Gemeinschaft mit persönlichen Vorlieben verbindet.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate während des Commonwealth Day Gottesdienst, März 2025

MEGA / James Whatling Prinz William, Januar 2025

