Richterin fordert strengere Vormundschaft für Wendy Williams

Die ehemalige Talkshow-Moderatorin Wendy Williams (60) sorgt erneut für Schlagzeilen. Eine Richterin, die über ihre Vormundschaft entscheiden soll, zeigt sich "verärgert" über Wendys Verhalten und fordert strengere Maßnahmen. Wendy befindet sich aktuell in einer Residenz namens Coterie, die sie selbst als "Luxusgefängnis" bezeichnet. Die Richterin Lisa Sokoloff ist der Ansicht, dass Wendys momentaner Grad an Unabhängigkeit problematisch sei und spricht sich dafür aus, sie in eine andere Einrichtung mit stärkeren Einschränkungen zu verlegen. Hintergrund ihrer Kritik ist Wendys regelmäßiger Kontakt mit den Medien, den sie trotz mehrfacher Warnungen aufrechterhält, berichtet TMZ.

Der Vormundschaftsfall um Wendy zieht sich bereits seit Monaten hin, wobei die Einschränkungen in ihrer Einrichtung immer wieder für Diskussionen sorgen. Laut Wendy hat sie kaum Privatsphäre: Sie benötigt eine Erlaubnis, um das Gebäude zu verlassen, hat weder Zugang zu Telefon noch Internet und empfängt fast keine Besucher. Nach ihrer eigenen Aussage fühlt sie sich wie eine Gefangene. Ihre Versuche, die mediale Öffentlichkeit auf ihre Situation aufmerksam zu machen, sieht die Richterin kritisch. In einer E-Mail an Wendys Anwalt schrieb diese, Wendy solle das "Überschwemmen der Jury" mit ihren Aussagen unterlassen, wenn sie eine faire Anhörung wolle. Ein Ausweg aus der Vormundschaftsregelung scheint aktuell nicht in Sicht.

Seit Bekanntwerden der Vormundschaft gerät Wendys Privatleben immer mehr in den Fokus. Die Moderatorin, die einst mit ihrer Talkshow Millionen von Fans begeisterte, hat in den letzten Jahren wiederholt gesundheitliche Rückschläge erlitten, darunter Probleme mit ihrer geistigen und körperlichen Gesundheit. Freunde und Vertraute berichten, dass Wendy trotz allem kämpferisch bleibe und ihre Situation öffentlich machen wolle. Besonders in Interviews betonte sie stets, dass sie für ein unabhängiges Leben bereit sei. Das unterstützt auch der psychiatrische Test zur Feststellung von Wendys mentaler Kapazität, den sie vor Kurzem mit perfektem Ergebnis bestand.

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

Getty Images Wendy Williams im Mai 2018