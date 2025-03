Für diesen Promi ist die "Let's Dance"-Reise heute vorbei

Bei Let's Dance mussten sich die Promis heute Abend wieder auf dem Tanzparkett beweisen. Für einen Kandidaten / eine Kandidatin ist die Reise nach Show zwei aber bereits vorbei – und es trifft Roland Trettl (53). Der First Dates-Star trat heute gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (36) mit einem Tango an, konnte am Ende jedoch nicht überzeugen. "Das war nicht dein Tanz, ich nehme dir auch nicht ab, dass du es gefühlt hast", fand auch Joachim Llambi (60). Er erhielt insgesamt nur 16 Jurypunkte und generierte die wenigsten Anrufe.

Den überraschendsten und besten Auftritt legten dagegen Jeanette Biedermann (45) und Vadim Garbuzov (37) hin. Nach einem krankheitsbedingten Ausfall vergangene Woche schwebten die Sängerin und ihr Tanzpartner mit einem Langsamen Walzer über das Parkett, was ihnen 23 Punkte von der Jury einbrachte. "Es war eine emotionale Nummer. Ich habe von Anfang an alles geglaubt. Das war der beste Tanz heute Abend", schwärmte Jorge González (57), dem sogar Joachim zustimmte. Und auch der GZSZ-Star war zufrieden mit seiner Leistung. "Ich freue mich. Ich war ganz doll drin und es hat wirklich Spaß gemacht", erklärte sie.

In der vergangenen Woche hatte es sich für Osan Yaran ausgetanzt. Der Comedian konnte weder die Jury noch die Zuschauer von sich überzeugen: Er erhielt von Jorge, Motsi (43) und Llambi insgesamt nur zehn Punkte und sammelte zudem die wenigsten Anrufe. Das Aus des 38-Jährigen bedeutete allerdings auch, dass sich seine Tanzpartnerin Christina Hänni (35) früh von der Show verabschieden musste. "Mein Mäuschen wieder in den Arm zu nehmen, war aber das süßeste Trostpflaster für die kurze Reise bisher", erklärte sie im Nachhinein auf Instagram.

Roland Trettl und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance" 2025

Leyla Lahouar und Jeanette Biedermann bei "Let's Dance" 2025

