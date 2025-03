Stolze Oma: Mark Wrights Mutter freut sich über Enkelin

Michelle Keegan (37) und Mark Wright (38) haben ihr erstes Kind, eine Tochter, willkommen geheißen. Die Schauspielerin und der Radiomoderator teilten die freudige Nachricht auf Instagram. Ein Schwarz-Weiß-Foto ihrer kleinen Tochter, in eine gehäkelte Decke gewickelt, berührte Fans und Familienmitglieder. Oma Carol Wright (64) packte das Bild nun auch in ihre Instagram-Story und freute sich mit den Worten: "Wir sind so verliebt in dich, wunderschönes Babygirl". Bei ihrem Sohn und seiner Frau bedankte sich die "The Only Way Is Essex"-Darstellerin für dieses "wunderbare Geschenk". Die Eltern der Kleinen schrieben in ihrem Post über ihre "neue Liebe" und gaben den Namen ihres Babys bekannt: Palma Elizabeth Wright, geboren am 6. März 2025.

Die Wahl des Namens hat für das Paar eine besondere Bedeutung. Palma, ein Name, der an die Hauptstadt der Insel Mallorca erinnert, spiegelt die enge Verbindung der Familie zu diesem Ort wider. Die Mittelmeerinsel gilt für Michelle und Mark als ein zweites Zuhause – dort hatten sie auch ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Elizabeth, der zweite Vorname ihrer Tochter, ist eine Hommage an Michelles britische Ururgroßmutter, die Teil der Suffragettenbewegung war. Diese Familiengeschichte hatte die Schauspielerin 2018 in der BBC-Doku Who Do You Think You Are? entdeckt, was der Namenswahl eine historische Note verleiht.

Für das Paar, das bereits seit über zehn Jahren zusammen ist und 2015 den Bund der Ehe geschlossen hat, markiert die Geburt von Palma einen neuen Lebensabschnitt. Michelle hatte in Interviews immer wieder betont, wie sehr sie und Mark sich bemühen, ein starkes Fundament ihrer Beziehung aufzubauen – dabei sollen gemeinsame Zeit und gegenseitige Unterstützung im Fokus stehen. Als Michelle 2022 für Dreharbeiten in Sydney war, zog Mark für mehrere Wochen nach Australien, um in ihrer Nähe zu sein. Nach dem Schock eines Einbruchs in ihr Zuhause Ende Februar können sich die beiden nun auf einen neuen, freudigen Alltag mit ihrer Tochter einstellen.

Getty Images TV-Persönlichkeit Carol Wright posiert bei den National Television Awards 2023 in London.

Instagram / michkeegan Michelle Keegan präsentiert ihren Babybauch

