Michelle Keegan feiert trotz Schwangerschaft TV-Rückkehr

Michelle Keegan (37) überraschte zum Jahresende mit aufregenden Neuigkeiten: Die Schauspielerin verkündete auf Instagram mit einem herzerwärmenden Foto, dass sie ihr erstes Kind mit Ehemann Mark Wright (37) erwartet. Und auch beruflich wird die Britin im Fernsehen präsent bleiben. Wie das Magazin OK! berichtet, kehrt Michelle für die zweite Staffel der erfolgreichen BBC-Dramaserie "Ten Pound Poms", in der sie die Rolle der Krankenschwester Kate Thorne verkörpert, zurück.

"Ten Pound Poms", das im letzten Jahr mit 7,7 Millionen Zuschauern als eine der erfolgreichsten neuen britischen Fernsehserien gefeiert wurde, erzählt die Geschichte britischer Auswanderer, die in den 1950er Jahren ihr Glück in Australien suchten. Bereits in der ersten Staffel war Michelle Teil der Besetzung und beeindruckte das Publikum mit ihrer Darbietung. Auch in den sozialen Medien legte sie nun einen atemberaubenden Auftritt hin: Das von ihr gepostete Instagram-Foto zeigt sie und Mark vor einer traumhaften Strandkulisse. Beide sind ganz in Weiß gekleidet, der Babybauch ist schon deutlich zu erkennen. Zu ihrem Post schrieb Michelle: "2025 wird ein besonderes Jahr für uns."

Freunde und Kollegen überhäuften Michelle und Mark mit ihren Glückwünschen. "Ich liebe euch und freue mich so sehr für euch beide. Ihr werdet tolle Eltern sein", kommentierte The Only Way Is Essex-Star James Argent (37). Schauspielerin Helen Flanagan (34) schrieb: "So glücklich für euch beide!" Die beiden sind seit fast zehn Jahren verheiratet. Das Paar, das sich 2011 backstage bei "The X Factor" kennenlernte, heiratete im Jahr 2015 in einer romantischen Zeremonie in Suffolk. Gemeinsam haben sie ihr Traumhaus in Essex entworfen und 2022 bezogen.

Getty Images Mark Wright und Michelle Keegan, London 2019

Getty Images Mark Wright und Michelle Keegan bei den National Television Awards 2024

