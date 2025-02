Bei hochschwangerer Michelle Keegan wurde eingebrochen

Michelle Keegan (37) könnte derzeit wohl eigentlich nicht glücklicher sein. Die Schauspielerin und ihr Ehemann Mark Wright (38) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Nun hätten sie laut The Sun jedoch Schreckliches erlebt: Sie seien Opfer eines Einbruchs in ihrem luxuriösen Anwesen in Essex geworden. Am Dienstagabend seien vier maskierte Täter in das vier Millionen Euro teure Haus des Paares eingedrungen. Nachdem Mark das Geräusch einer eingeschlagenen Fensterscheibe und den Alarm der Sicherheitsanlage gehört habe, hätten sich die beiden im Schlafzimmer eingeschlossen. Die Täter seien nach etwa einer Minute geflüchtet, als sie die Rufe des Radiomoderators gehört hätten. Die Polizei, die durch das Alarmsystem informiert worden sei, wäre bereits kurz danach am Tatort eingetroffen.

Laut den Berichten sei bei dem Vorfall nichts entwendet worden, dennoch sei es eine schreckliche Erfahrung für das Paar gewesen. Insbesondere für Michelle, die kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes steht, sei der Einbruch beängstigend gewesen. "Es war eine traumatische Erfahrung für beide, aber sie sind erleichtert, dass keiner von ihnen verletzt wurde. Mark hat das Vernünftige getan und ist bei seiner Frau geblieben, um sicherzustellen, dass es ihr gut geht", betonte ein Insider kurz nach dem Vorfall gegenüber The Sun und erklärte weiter: "Sie warteten auf die Ankunft der Polizei, bevor sie den Raum verließen. Besonders für jemanden, der hochschwanger ist, war es schrecklich, das durchzumachen. Sie sind verständlicherweise sehr erschüttert von dem, was geschehen ist."

Die frohe Botschaft über die Schwangerschaft gaben Michelle und Mark Ende des vergangenen Jahres bekannt. Zu diesem Zeitpunkt teilten die Turteltauben auf Instagram ein bezauberndes Foto von sich am Strand. Es zeigte die Leinwandschönheit mit einem eleganten weißen Rock und einem darauf abgestimmten Oberteil, das ihren Babybauch perfekt zur Geltung brachte. Das Bild wurde von einem liebevollen Text begleitet, in dem die Mama in spe verkündete, wie besonders das kommende Jahr für sie wird. Zahlreiche Fans und Freunde gratulierten dem Paar daraufhin herzlich zu diesem neuen Kapitel in ihrem Leben.

Getty Images Michelle Keegan und Mark Wright, 2023

Getty Images Mark Wright und Michelle Keegan im September 2024

