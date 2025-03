Enthüllt: Prinz William "wünschte, er hätte rote Haare"

Während eines Besuchs beim Sporting Khalsa Football Club in den West Midlands sorgte Prinz William (42) für Lacher und Sympathie bei den Zuschauern. Der Prinz von Wales bemerkte dabei einen weiblichen Royal-Fan mit auffällig roten Haaren und rief aus: "Ihr Haar! Es ist fantastisch!" Lachend fügte er hinzu: "Ich wünschte, ich hätte solche Haare! Du siehst umwerfend aus. Ich habe die Chance verpasst." Die Begegnung sorgte für Begeisterung bei Anwesenden und auch später in den sozialen Medien. Die gut gelaunte Frau durfte sich über ein Selfie mit dem Thronfolger freuen, was ihren Tag sicherlich unvergesslich machte.

Neben der lockeren Begegnung drehte sich der Besuch um das Engagement für mehr Diversität im Fußball. William traf Teilnehmer eines Programms, das gezielt Menschen aus verschiedenen ethnischen und sozialen Hintergründen für das Schiedsrichterwesen ausbildet. Er hörte sich Geschichten von deren Erfahrungen an und nahm spontan an einer Schulung für Schiedsrichter teil. Besonders beeindruckt zeigte sich der Prinz von der Arbeit des Clubs und der Football Association, die seit 2023 bereits über ihre Zielvorgaben hinaus Teilnehmende für das Programm rekrutieren konnten. Vor Ort begrüßte William auch Schüler der Fibbersley Park Primary Academy mit High-Fives und Umarmungen. Später bezeichneten ihn Fans in den sozialen Medien aufgrund seines Auftritts, auch mit dem rothaarigen Fan, als "Prinz des Volkes".

Prinz Williams offene und humorvolle Art, auch über sein eigenes Äußeres zu scherzen, stärkt sein Image als zugänglicher Royal. Bereits in der Vergangenheit hatte er mit seinem Look für Schlagzeilen gesorgt – zuletzt mit einem neuen Bart, der vor allem bei seiner Tochter Charlotte (9) weniger Begeisterung hervorrief. Zudem wurde er kürzlich zum zweiten Mal in Folge zum "sexiesten glatzköpfigen Mann" gekürt und übertrumpfte dabei Hollywood-Ikonen wie Dwayne "The Rock" Johnson (52).

Getty Images Prinz William begrüßt Schüler der Fibbersley Park Primary Academy in Willenhall

Getty Images Prinz William schwingt die Linienrichter-Flagge beim Besuch des Sporting Khalsa FC in Willenhall

