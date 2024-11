Prinz William erneut "sexyester Mann mit Glatze"

Prinz William (42) wurde zum sexyesten Glatzkopf des Jahres gekürt und hat damit sogar Hollywood-Stars wie Dwayne "The Rock" Johnson (52) übertroffen. Zum zweiten Mal in Folge sicherte sich der Prinz von Wales den ersten Platz in einer Rangliste, die auf Suchanfragen und physischen Merkmalen basiert. Die Studie – durchgeführt von der Suchmarketingagentur "Reboot" – ergab, dass William unter den glatzköpfigen Prominenten weltweit die meisten Suchen in Verbindung mit Attributen wie "ohne Shirt" oder "nackt" aufwies.

Die Analyse der Agentur zeigte, dass es für Prinz William beeindruckende 16.800 Suchanfragen jährlich gab. Daneben berücksichtigte die Studie auch Faktoren wie Körpergröße, Vermögen und inwieweit die Gesichtszüge dem mathematischen "Goldenen Schnitt" entsprechen. Zusätzlich wurde der "Glanzfaktor" der Kopfhaut gemessen und die Attraktivität seiner Stimme anhand ihrer Frequenz bewertet. In all diesen Kategorien konnte William punkten und ließ Konkurrenten wie Danny DeVito (79), Stanley Tucci (64) und Shaquille O'Neal (52) hinter sich.

Interessanterweise zeigte sich Prinz William in letzter Zeit mit einem neuen Look: Seit August trägt er einen rustikalen Bart, der ihm viel Lob einbrachte – allerdings nicht von seiner Tochter. Die neunjährige Prinzessin Charlotte zeigte sich alles andere als begeistert von Papas neuem Aussehen. Während seiner jüngsten Südafrikareise erzählte William, dass Charlotte bei seinem Anblick in "Tränen ausgebrochen" sei.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, Oktober 2024

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

