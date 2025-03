Fritz Meinecke musste nach XXL-Fahrradtour in Notaufnahme

Elf Tage und über 1700 Kilometer auf dem Fahrrad – Fritz Meinecke (35), bekannt als YouTube-Abenteurer, stellte sich kürzlich einer weiteren außergewöhnlichen Herausforderung in Marokko. Doch kaum war der Outdoor-Profi aus Magdeburg zurück in Deutschland, fand er sich in der Notaufnahme wieder. Der Grund: massive Magen-Darm-Probleme, die ihn an seine Grenzen brachten. "Am letzten Abend der Tour habe ich mich leider komplett zerschossen, was Magen-Darm und Nahrung angeht", berichtete Fritz seinen Fans auf Instagram und fügte hinzu: "Ich konnte kaum noch sprechen oder gerade gucken."

Wie Fritz weiter berichtete, suchte er am vergangenen Wochenende eine Notfallpraxis auf, erhielt dort jedoch nur Kohletabletten, die nicht den erhofften Erfolg brachten. Als sich sein Zustand weiter verschlechterte, führte ihn der Weg in die Notaufnahme. Der Outdoor-Enthusiast fürchtete, sich möglicherweise bei der Tour durch Afrika eine schwere Infektion eingefangen zu haben. Eine eindeutige Diagnose blieb jedoch aus. Spätere Untersuchungen seines Hausarztes brachten einen ersten Verdacht: Eine Magenschleimhautentzündung könnte für die Beschwerden verantwortlich sein. Neben den gesundheitlichen Strapazen verlor Fritz während der Tour auch 6,5 Kilo Körpergewicht und kämpft weiterhin mit körperlicher Schwäche.

Der Natur- und Abenteuerliebhaber, der durch sein Erfolgsformat 7 vs. Wild vielen bekannt ist, zeigte sich nach dem Vorfall mental angeschlagen. Seine Community, mit der er das Erlebte offen teilte, kennt ihn eigentlich als energiegeladen und unerschrocken, egal ob in den Tiefen des Dschungels oder in eisigen Bergen. Doch die gesundheitliche Krise zwang ihn dazu, innezuhalten. "Ich laufe ein Stockwerk hoch und bin fertig", erklärte er seinen Followern. Trotz allem bleibt Fritz optimistisch und hofft, sich bald wieder vollständig zu erholen.

