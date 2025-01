Das hat Ines de Ramon wohl mit Brad Pitts Scheidung zu tun

Brad Pitt (61) und seine Freundin Ines de Ramon (32) sorgen für Schlagzeilen: Wie ein Insider dem Magazin Page Six verriet, soll die Schmuckdesignerin den Schauspieler "beeinflusst" und dazu ermutigt haben, endlich die komplizierte Scheidung von Angelina Jolie (49) abzuschließen, die sich über acht Jahre hingezogen hat. Am Montag, 30. Dezember, unterzeichneten Brad und Angelina die Dokumente zur Einigung, nachdem sie bereits seit 2019 rechtlich ledig sind. Das Ex-Paar hatte sich schließlich schon im Jahr 2016 getrennt. Trotz des Neustarts birgt ein Thema weiterhin Konfliktpotenzial: das gemeinsam erworbene, 62 Millionen Dollar (59.415.428 Euro) teure Schloss Miraval in Frankreich. Laut Angaben des Insiders hat sich Ines schon lange eine Klärung der Vergangenheit gewünscht, um gemeinsam mit Brad nach vorne blicken zu können.

Die Beziehung zwischen Brad und Ines, die seit November 2022 öffentlich bekannt ist, scheint für den "Bullet Train"-Star ein echter Neuanfang zu sein. Die wichtigste Motivation für die endgültige Scheidungsregelung sei nach Aussagen von Vertrauten Ines’ Wunsch nach einer gemeinsamen Zukunft ohne Altlasten gewesen – möglicherweise inklusive eigener Kinder. Auch Brad selbst zeigte sich laut Daily Mail offen für diesen Gedanken. Ines wird von seinem Umfeld als erfrischender Einfluss beschrieben: "Sie hat eine wirklich gesunde Perspektive auf das Leben und unterstützt ihn in allem." Sein Liebesglück mit ihr demonstrierte der Schauspieler allerdings erst im August 2024 öffentlich, als die beiden gemeinsam beim Filmfestival von Venedig über den roten Teppich schlenderten.

Brad hatte sich nach der Trennung von Angelina zunächst auf seine Familie konzentriert, insbesondere auf das Wohl der gemeinsamen sechs Kinder Maddox (23), Pax (21), Zahara (19), Shiloh (18) sowie die Zwillinge Knox (16) und Vivienne (16). Das einstige Traumpaar, das sich 2005 am Set von "Mr. & Mrs. Smith" kennenlernte, heiratete 2014 in einer privaten Zeremonie auf Schloss Miraval. Die Verbindung zu Ines könnte für Brad nun nach dem Rosenkrieg mit seiner Ex eine neue Liebesgeschichte für seinen Lebensabend bedeuten. Insider betonen dabei immer wieder die Leichtigkeit, die sie in die Beziehung bringt. Auch Ines scheint mit dem Rampenlicht, das Brads Leben unweigerlich begleitet, äußerst gelassen umzugehen.

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im November 2015

Actionpress/ United Archives GmbH Brad Pitt und Angelina Jolie in "Mr. & Mrs. Smith"

