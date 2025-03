"Crazy in Love": König Charles feiert Beyoncés 2000er-Hits

König Charles III. (76) hat in einer besonderen Zusammenarbeit mit dem Musik-Streamingdienst Apple Music Beyoncé (43) als "außergewöhnliche Sängerin" gewürdigt und ihr zum Gewinn des Grammys in der Kategorie "Album des Jahres" gratuliert. Im Rahmen seiner neuen Online-Radioshow "The King’s Music Room", in der der Monarch insgesamt 17 seiner Lieblingssongs präsentierte, spielte er unter anderem Beyoncés Hit "Crazy in Love". Dabei betonte Charles, dass er die Texanerin als eine "ikonische Unterstützerin" seiner Stiftung Prince's Trust sehe. Die Sendung wurde anlässlich des Commonwealth-Tags aufgenommen, im Buckingham-Palast produziert und ist auf Apple Music abrufbar.

Neben Beyoncé ließ Charles auch seine Liebe für weitere musikalische Größen durchscheinen. Er spielte Tracks von Diana Ross (80), Bob Marley (✝36) und Kylie Minogue (56). Dabei kommentierte er jeden Song mit persönlichen Anekdoten. So erinnerte er sich beispielsweise an die Energie von Reggae-Legende Bob, als er ihm einst in seiner Jugend begegnete. Dianas Hit "Upside Down" bezeichnete er als eines der Lieder, zu denen er früher am liebsten das Tanzbein schwang. Ebenfalls erwähnte Charles Musik, die seiner Familie besonders viel bedeute, darunter das Lieblingslied seiner Großmutter "The Very Thought of You" von Popsänger Al Bowlly.

Mit seiner Begeisterung für Musik zeigt Charles eine persönliche Seite, die viele überraschen dürfte. In dem Format betonte er die starke, positive Energie, die von Musik ausgehe, und den emotionalen Einfluss der Songs auf sein Leben. Allerdings stößt die royale Kooperation mit dem US-Tech-Giganten Apple nicht überall auf ungeteilte Begeisterung. Unter anderem auf der Social-Media-Plattform X kritisieren einige Nutzer, dass sich eine solche Zusammenarbeit für einen König nicht zieme, da Apple oft für eine zu große Marktmacht und Steuervermeidungsstrategien in der Kritik stehe. Viele Fans sehen die Partnerschaft wiederum pragmatisch: Ein moderner König müsse neue Wege gehen, um nahbar zu bleiben.

Getty Images Beyoncé während der NFL-Halbzeitshow in Texas, 2024

Getty Images König Charles III., Februar 2025

