Deshalb verließ Amira Aly Sandys 40. Geburtstag frühzeitig

Kein Podcast ohne ein pikantes Detail: In der aktuellen Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt" plaudern die mittlerweile in Freundschaft Geschiedenen Sandy Meyer-Wölden (42) und Oliver Pocher (47) vor Publikum über vergangene Geburtstagsfeiern. Sandy, die erst diesen Freitag, am 14. März, ihren 42. Geburtstag feiert, erinnerte sich an ihre legendäre Party zum 40. in Paris – drei Tage voller Glamour und Spaß. Besonders brisant: Neben ihrem Ex-Mann war auch dessen damalige Frau Amira Aly (32) dabei. Der Abend habe jedoch einen faden Beigeschmack bekommen, nachdem Amira, die sich als Bauchtänzerin versucht hatte, während der Feier plötzlich verschwand. Auslöser soll die Einlage von Oliver gewesen sein, der sich mit Stoffservietten ebenfalls zum "Bauchtänzer" gemausert hatte.

Die Geschichte sorgte im Podcast für viel Gelächter. Dass Amira mit einem "sehr sexy Bauchtanz" alle Blicke auf sich zog, schien damals ihrem Entertainer-Ehemann sauer aufgestoßen zu sein. Um die Aufmerksamkeit zurückzuholen, habe Oliver kurzerhand eine eigene Performance improvisiert. "20 Sekunden später war sie wirklich weg", erinnerte sich Sandy amüsiert und resümierte: "Das war das letzte Mal, dass wir zu dritt gemeinsam gefeiert haben." Trotz aller Nostalgie ging es schnell weiter mit einem anderen Thema: Sandys mögliche Rückkehr in ein Haus, das sie während ihrer Ehe mit Oliver bewohnt hatte – eine Idee, die sie wenig begeisterte. Sie habe zwar einen guten Draht zu den Vermietern und mit Oli sowie den drei gemeinsamen Kindern selbst dort gelebt, doch sie erklärte: "Aber mir ist das Haus viel zu groß."

Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden, die von 2010 bis 2014 mit Oliver Pocher verheiratet war, lebt heute als Single und Mutter von fünf Kindern ein abwechslungsreiches Leben. Während zwei ihrer Söhne auf einem Internat sind und ihre Zwillinge zwischen den USA und Deutschland pendeln, scheint sie nach wie vor ein entspanntes Verhältnis zu ihrem Ex-Mann zu pflegen. Im Gegensatz zu Amira. Seit Amiras Trennung von Oliver 2023 scheinen die beiden Frauen nicht mehr gut aufeinander zu sprechen zu sein.

Action Press, Matthias Nareyek/Getty Images, Andreas Rentz/Getty Images Collage: Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden und Amira Aly

Getty Images Sandy Meyer-Wölden im September 2024

