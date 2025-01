Amira nannte Alessandra Meyer-Wölden vor Sohn eine "Hexe"

Seit der Trennung von Amira Aly (32) und Oliver Pocher (46) scheint das Verhältnis zwischen der Moderatorin und Olivers erster Ehefrau Sandy Meyer-Wölden (41) angespannt zu sein. Nun berichten der Komiker und seine Verflossene in ihrem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" von einer kuriosen Situation während der Weihnachtszeit. Sandy verrät, dass der vierjährige Sohn von Amira und Oliver in den Raum kam und verdutzt erzählte: "Tante Sandy, die Mama hat gesagt, du bist eine Hexe." Sandy habe aber ganz gelassen reagiert und dem Jungen erklärt, dass sie "eine gute Hexe wie Bibi Blocksberg" sei, um ihm die Angst zu nehmen. Für sie sei das Ganze kein Drama: "Wenn das Schlimmste, was die Mama eurem Sohn sagt, ist, dass Tante Sandy eine Hexe ist – damit kann ich leben."

Ein harmonisches Weihnachtsfest suchte man in der Patchwork-Familie allerdings vergebens. Während Sandy und Oliver im Podcast betonen, dass sie selbst bemüht seien, die Streitereien nicht auf die Kinder zu übertragen, scheint das Verhältnis zwischen Amira und Sandy frostig zu bleiben. Auch Oliver hat einige Konflikte mit Amiras neuem Partner Christian Düren (34). Ein gemeinsames Fest war unter diesen Umständen kaum denkbar. Der Comedian erklärt, dass niemand große Lust auf eine solche Konstellation habe: "Solange Christian auf der anderen Seite sitzt, werde ich da nicht sitzen. Und solange du da sitzt, hat Amira da nicht so wahnsinnig Bock drauf."

Neben den familiären Spannungen gab es jedoch auch Neuigkeiten aus dem Leben von Sandy und Oliver, als das Gespräch auf die Kinder kam. Die gemeinsamen Söhne des ehemaligen Paares werden ab sofort ein Golfinternat in Spanien besuchen. Der Ortswechsel soll nicht nur schulische Probleme lösen, sondern den Kindern auch eine stabile Basis für ihr Golftraining bieten. Sandy, die selbst auf einem Sportinternat war, betrachtet diesen Schritt als wertvolle Chance für ihre Söhne. "Wir werden regelmäßig vor Ort sein, um das zu betreuen. Aber ich finde es gut, dass sie jetzt einige Regeln der Selbstständigkeit mitbekommen", stellt Olli im Podcast klar. Unklar bleibt, ob auch ihre älteste Tochter am Internatsleben teilnehmen wird.

Anzeige Anzeige

Nikita Kolinz / Future Image / ActionPress Amira Aly und Christian Düren im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige