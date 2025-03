Ging es bei AYTO-Perfect-Match Dino und Deisy noch heiß her?

Deisy und Dino sind das zweite gefundene Perfect Match der sechsten Are You The One?-Staffel. Doch bevor ein gefundenes Paar die Villa verlässt, dürfen sie noch eine gemeinsame Nacht im Boom-Boom-Room verbringen – so auch die Friseurin und der Münchner. Doch heiß herging es zwischen den beiden nicht, wie Dino gegenüber Promiflash verrät. ⁠"Die Nacht im Boom-Boom-Room war entspannt, es ist nichts gelaufen, weil wir es beide in dem Moment nicht gefühlt haben", gibt er zu verstehen.

Nicht nur das Gefühl der Lust nach mehr hat zu diesem Zeitpunkt gefehlt: Auch sonst war von Gefühlen nicht die Rede. "Meine Gefühlslage war normal. Ich habe sie als Menschen und für ihre fürsorgliche Art sehr geschätzt", erklärt Dino, fügt jedoch hinzu: "Von meiner Seite waren keine Schmetterlinge oder Gefühle im Spiel." Nichtsdestotrotz findet er nur nette Worte für seine Show-Kollegin. Die beiden waren sich von Anfang an sicher, ein Perfect Match zu sein, was seiner Meinung nach unter anderem daran lag, dass er und die Düsseldorferin sich auf Anhieb bestens verstanden hätten. "Ich hab einen sehr eigenen Humor und Charakter, den nicht jeder versteht und sie war jemand, der mich voll und ganz verstanden hat und weil wir extrem gevibet haben", erklärt der 29-Jährige im Promiflash-Interview.

Neben Deisy und Dino hatten auch ihre "Are You The One?"-Mitstreiter Danish und Nadja ein Perfect Match ergeben. "Geil für die Gruppe, wir sind das erste Perfect Match", freuten sich die beiden über den ersten großen Erfolg der Teilnehmer. Andererseits waren sie auch traurig, die Show verlassen zu müssen. So erging es auch einigen anderen Singles. So flossen aufgrund dessen beispielsweise bei Sophia ein paar Tränen, aber auch bei Dino. Er und Danish hatten sich im Laufe der gemeinsamen AYTO-Zeit zu guten Kumpels entwickelt. "Ich bin halt sehr traurig, dass Danish geht. Er war hier meine Bezugsperson, wir waren auf einer Wellenlänge, auch im Kopf", meinte Dino beim Abschied. Doch allzu lang musste er es ja nicht mehr ohne seinen Buddy in der Villa aushalten.

Instagram / dino.ko94 Dino, "Are You The One"-Kandidat 2025

RTL / Frank Beer Danish, "Are You The One"-Kandidat 2025

