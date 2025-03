Halbzeit: Finden die AYTO-Singles nächstes Perfect Match?

Folge elf von Are You The One? startet direkt mit einer megaguten Nachricht für die Gruppe: Sie schicken Dino und Deisy in die Matchbox – und das mit Erfolg. Die Worte "Perfect Match" und ein rosafarbenes Herz erscheinen auf dem Monitor. Die beiden Noch-Singles können ihr Glück kaum fassen. "Ich bin hier hingekommen, um mein Perfect Match zu finden und ich habe es gefunden. Das war meine Mission", sagt die Düsseldorferin strahlend, während ihr Dino sie auf den Arm nimmt. Die beiden geben sich glücklich einen Kuss.

Auch die Gruppe rastet vor Freude aus. "Zwei Perfect Matches innerhalb weniger Tage, das ist schon eine Glanzleistung. Ich bin sehr stolz auf uns als Team", stellt Ina glücklich fest. Nur Selina kann sich nicht über das gefundene Couple freuen. Bei der Beauty kullern die Tränen: Dass die beiden wissenschaftlich gesehen perfekt zusammenpassen, bedeutet nämlich auch, dass ihre neu gewonnene Freundin Deisy aus der Villa ausziehen wird. "Die Traurigkeit überwiegt", betont sie. Bei den restlichen Kandidaten wird aber erst mal ordentlich gefeiert, wobei Dino und seine Liebste den Abend im Boom-Boom-Room ausklingen lassen.

Auch wenn sie in dieser Folge wieder einen Erfolg verzeichnen können, sollten sich die Singles in der AYTO-Villa nicht in Sicherheit wiegen. Die beiden Turteltauben sind nämlich erst das zweite Perfect Match, das in dieser Staffel gefunden wurde. In Folge acht feierte die Gruppe ihre erste erfolgreiche Matchbox-Entscheidung. Sie wählten weise und entschieden sich für Nadja und Danish. Der richtige Schachzug: Die DJane und der 27-Jährige waren tatsächlich eines der gesuchten Duos.

Instagram / dino.ko94 Dino, "Are You The One"-Kandidat Staffel 6

RTL Deisy, "Are You The One?"-Kandidatin Staffel 6

