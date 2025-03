Katie Price verzweifelt: "Noch mehr Drama" um Sohn Harvey

Katie Price (46) spricht über die aktuelle Situation ihres ältesten Sohnes Harvey, der kürzlich aus seiner betreuten Wohneinrichtung ausgeschlossen wurde. Der 22-Jährige, der mit dem Prader-Willi-Syndrom, Blindheit und Autismus lebt, darf nach einem Wechsel im Management nicht länger in seiner bisherigen Unterkunft bleiben, da er als "zu schwierig" eingestuft wurde. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" erzählt die Reality-TV-Bekanntheit, dass Harvey derzeit bei ihr lebe: "Er macht sein Bett, bringt seine Kleidung in die Waschküche, versucht, den Geschirrspüler zu bedienen, und macht mir Orangensaft", sagt Katie. "Er benimmt sich nur so gut, weil er nicht zurück auf sein College will."

Die Entscheidung, Harvey aus der Einrichtung rauszuschmeißen, sei für Katie ein harter Schlag gewesen. Bereits im letzten Jahr hatte sie Probleme, eine passende Betreuung für ihren Sohn zu finden, und musste sich mit den Behörden auseinandersetzen, die widersprüchliche Berichte zu Harveys gesundheitlichem Zustand vorgelegt hatten. Mit Blick auf die Zukunft äußert Katie, dass sie nun dringend einen neuen Platz für Harvey finden müsse. "Noch mehr Drama, mit dem man sich befassen muss", sagt sie und spricht über den ständigen Kampf, die richtige Unterstützung für ihren Sohn zu organisieren.

Harvey ist Katies ältester Sohn und das gemeinsame Kind mit dem ehemaligen Fußballer Dwight Yorke (53). Die beiden haben jedoch keinen Kontakt und Katie kümmert sich seit der Geburt ihres Sohnes allein um ihn. Immer wieder gewährt sie Einblicke in ihren Alltag mit Harvey, der Reality-TV-Zuschauer seit seiner Kindheit mit seiner fröhlichen Art begeistert. Im "How To Fail"-Podcast sagte sie: "Ich würde ihn um nichts in der Welt tauschen. [...] Er ist eine Herausforderung, aber ich liebe ihn." Obwohl sein Alltag durch seine gesundheitlichen Einschränkungen gezeichnet ist, sprechen Katie und ihre Familie immer wieder über Harveys Lebensfreude und seine außergewöhnlichen Stärken.

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Sohn Harvey

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price

