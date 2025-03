Nach Rauswurf: GNTM-Felix' Haare und Bart sind wieder pink

Auch für die Germany's Next Topmodel-Männer stand am vergangenen Mittwoch das große Umstyling an. Also eigentlich nur für einen: Felix Flad musste sich von seinen pinken Haaren und dem pinken Bart verabschieden. Und wofür? Dafür, dass Heidi Klum (51) ihn noch in derselben Folge nach Hause schickte. Dort machte er dann auch direkt kurzen Prozess: Der Ex-Kandidat färbte direkt alles wieder pink. "Danke Heidi Klum für den entspannten Wellness-Tag beim Umstyling. Es war gut gemeint, aber Braun ist einfach nicht so meine Farbe", schreibt er humorvoll unter das TikTok-Video, in dem er seine Verwandlung festhält.

Die Modelmama hatte zu Felix' krassem Look eine klare Meinung: Sie hatte Sorge, dass er damit nicht "kommerziell genug" sei und Kunden von den bunten Haaren abgeschreckt sein könnten. Die Zuschauer konnten ihre Entscheidung aber nicht nachvollziehen – vor allem, weil sie in der Vergangenheit ihren Models beim Umstyling schon öfter mal bunte Haare verpasst hatte. Ein X-Nutzer war sich sicher: "Felix wäre ohne seine rosa Haare gar nicht da." Wie recht er damit hatte, wusste der Kommentator in diesem Moment aber wohl noch nicht.

Während fast alle anderen männlichen Models genauso bleiben durften, wie sie waren, wünschte sich die 51-Jährige lediglich von Ryan Wöhrl noch eine kleine Veränderung. Sein Schnauzbärtchen war dem Supermodel ein Dorn im Auge – sie legte ihm ans Herz, ihn abzurasieren. Der 22-Jährige folgte Heidis Wunsch – bereute es aber schon kurz darauf. "Das war ein Fehler, ich weine gleich", trauerte er seinem Oberlippenbart hinterher.

Instagram / felix_flad Felix Flad im Februar 2025

Michael de Boer / ProSieben Ryan, Kandidat bei "Germany's Next Topmodel"

