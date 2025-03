Zu langweilig? Nur einer der GNTM-Männer bekommt Umstyling

In Folge acht müssen auch die Männer dran glauben – das große Umstyling bei Germany's Next Topmodel steht an! Während in der vergangenen Woche bei fast allen Frauen die Looks verändert wurden, fällt die Auswahl der Herren spärlich aus. Die einzige große Veränderung bekommt Felix. Der Stuttgarter muss sich ausgerechnet von seinem Markenzeichen verabschieden: Die pinken Haare und der pinke Bart werden in ein schlichtes Dunkelbraun gefärbt. Unscheinbarer will man ihn nicht machen – jedoch befürchten Modelmama Heidi Klum (51) und ihr Team, dass der extreme Look Kunden abschrecken könnte.

Die Meinung des Profimodels teilen auch einige Zuschauer auf X. "Danke Heidi! Die pinken Haare sind schrecklich", schreibt ein Fan erleichtert. Andere wundern sich aber auch über die Entscheidung der 51-Jährigen. Wer sich erinnert: Vor zwei Jahren verpasste sie Kandidatin Selma May eine rosafarbene Mähne, Felix sei damit ihrer Meinung nach aber "nicht kommerziell genug". "Felix wäre ohne seine rosa Haare gar nicht da", ist sich ein Nutzer sicher. Der 27-Jährige wird wohl noch etwas Zeit brauchen, um sich an sein neues Erscheinungsbild zu gewöhnen. Auch Ryan Wöhrl kommt nicht ganz ungeschoren davon. Dem Influencer wird angeraten, sein Bärtchen abzurasieren. Ein großer Schritt für den 22-Jährigen – mit der Unterstützung von Samuel zieht er es aber schließlich durch. Heidi gefällt es richtig gut, Ryan bereut es aber unmittelbar danach. "Das war ein Fehler, ich weine gleich", trauert er seinem Schnäuzerchen hinterher.

Ryan und Co. können wohl froh sein, dass sie beim Umstyling nicht in der Haut ihrer weiblichen Mitkandidatinnen steckten. Vor allem Zoe und Magdalena waren nach den Stunden auf dem Friseurstuhl kaum wiederzuerkennen. Die 19-Jährige musste sich von ihrer langen blonden Mähne verabschieden und bekam stattdessen einen raspelkurzen Haarschnitt. Magdalena überraschte das Stylingteam mit einem radikalen dunklen Bob und Pony.

Anzeige Anzeige

Michael de Boer / ProSieben Felix, "Germany's Next Topmodel"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Michael de Boer / ProSieben Ryan, Kandidat bei "Germany's Next Topmodel"

Anzeige Anzeige

Anzeige