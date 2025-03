Nachlass erschwert: Pamela Bach (†62) hatte kein Testament

David Hasselhoffs (72) Ex-Frau Pamela Bach ist am 5. März im Alter von 62 Jahren verstorben. Laut übereinstimmenden Berichten von Medien wie TMZ und dem Magazin People starb sie in ihrem Haus in Los Angeles an Suizid und hinterließ kein Testament. Ihre ältere Tochter Taylor Hasselhoff-Fiore (34) reichte am 13. März Dokumente ein, um als Nachlassverwalterin eingesetzt zu werden. Dabei soll Pamelas Nachlass auf etwa 770.000 Euro geschätzt werden. "Unsere Familie ist tieftraurig über den Verlust von Pamela. Wir sind dankbar für die große Liebe und Unterstützung in dieser schwierigen Zeit, bitten aber höflich um Privatsphäre, während wir trauern und diese herausfordernde Zeit durchstehen", erklärte David in einem öffentlichen Statement.

Pamela war von 1989 bis 2006 mit David verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter, Taylor und Hayley Hasselhoff (32). Kurz nach dem Tod ihrer Mutter teilte Taylor emotionale Worte auf Instagram und gedachte ihrer Mutter mit einer Collage aus gemeinsamen Fotos. "Du bist meine beste Freundin, mein ganzes Herz, mein Alles", schrieb sie. Auch versprach sie, ihre Schwester Hayley zu beschützen und Pamelas Andenken zu bewahren. Die Todesursache wurde vom Gerichtsmediziner in Los Angeles als Suizid festgestellt. Pamela hatte in den letzten Jahren immer wieder mit gesundheitlichen und finanziellen Herausforderungen zu kämpfen.

Die Nachricht von Pamelas Tod wirft einen traurigen Schatten auf ihr bewegtes Leben. In früheren Interviews wurde deutlich, wie schwer sie es nach ihrer Scheidung hatte. Eine Freundin beschrieb sie zuletzt als eine Frau zwischen Lebensfreude und inneren Konflikten. Nach einem schweren Motorradunfall im Jahr 2003 plagten Pamela gesundheitliche Einschränkungen und finanzielle Probleme, die ihren Alltag stark belasteten. Dennoch war sie für ihre fröhliche, herzliche Art bekannt. An der Seite von David wurde sie in den 90ern durch öffentliche Auftritte und kleinere Schauspielrollen bekannt – vor allem aber als liebevolle Mutter, die ihren Töchtern stets ein Anker in stürmischen Zeiten war.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images David Hasselhoff und seine Töchter Hayley und Taylor Ann