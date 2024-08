Karriere-Aus: Kollegah verabschiedet sich bei seinen Fans

Kollegah (40) verabschiedet sich bei seinen Fans. Nach 19 aktiven Jahren in der Hip-Hop-Szene beendet Felix Blume, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, nun seine Karriere. Auf dem Outro seines letzten Albums "Still King", welches erst vor wenigen Tagen erschien, wendet er sich mit ein paar persönlichen Worten an seine Fans: "Alles hat ein Ende, meine lieben Freunde. Jeder da draußen, der mich jemals auch nur in irgendeiner Art und Weise unterstützt hat, ich danke dir. Ich danke meinen loyalen Fans, meinen Supportern, die das möglich gemacht haben, was passiert ist."

Weiter heißt es: "Im Namen meiner Familie, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Ich danke meiner Familie für die Unterstützung, für all das, was sie mitgemacht haben, für den Support, ihr seid eine Armee. Ich danke Gott für alles. Still King kommt zum Ende." Ein Comeback schließt der Rapper jedoch nicht aus. "Aber wer weiß, meine lieben Freunde, vielleicht sieht man sich ja irgendwann wieder. Ich sage es mal so, es ist wie beschlagene Badezimmerspiegel, Freunde: Irgendwann sieht man sich wieder, hehe. Ja, ja, so, lass hier schön den Beat auslaufen. Apropos Spiegel, ich schau‘ noch ein letztes Mal ins Spiegelbild. Ein letztes Mal", erklärt Kollegah abschließend.

In den frühen 2000ern begann Kollegah seine Rap-Karriere. Über die Jahre konnte sich der gebürtige Friedberger eine große Fanbase aufbauen. Mit Songs wie "King", "Zieh' den Rucksack aus" oder "Du bist Boss" feierte er große nationale Erfolge. 2016 gründete er zudem sein eigenes Label Alpha Music Empire.

Instagram / kollegahderboss Kollegah, 2023

Getty Images Kollegah, Rapper

