Diese Inspiration steckt hinter Dolly Partons Hit "Jolene"

Dolly Parton (79) hat einmal verraten, dass ihr berühmter Song "Jolene" auf einer wahren Begebenheit basiert – und diese Geschichte ist genauso fesselnd wie der Hit selbst. Der weltbekannte Country-Hit, der 1973 erschien, erzählt die Geschichte einer verzweifelten Ehefrau, die eine andere Frau anfleht, ihren Mann in Ruhe zu lassen. Die Inspiration für das Lied stammt von einer echten Begegnung in Dolly Partons Leben. Die Sängerin erklärte, dass es tatsächlich eine Bankangestellte gab, die ein Auge auf ihren Ehemann Carl Dean geworfen hatte, der am 3. März dieses Jahres verstorben ist. Dolly äußerte sich laut Mirror dazu erstmals bei einem Konzert und erzählte, dass Carl damals auffällig oft zur Bank ging, um mit der Angestellten zu plaudern. "Sie hatte alles, was ich nicht hatte, zum Beispiel Beine", erinnerte sich die Countrylegende, und sie sei ungefähr 1,80 Meter groß gewesen und hätte eine rote Mähne gehabt.

Obwohl nichts Ernstes zwischen Carl und der Bankangestellten passiert war, gab sie zu, sich durch die Situation bedroht gefühlt zu haben. Doch anstatt sich von der Eifersucht unterkriegen zu lassen, verwandelte Dolly ihre Emotionen in Musik und erschuf mit "Jolene" einen ihrer größten Klassiker. Der Name "Jolene" selbst stammt übrigens von einem kleinen Mädchen, das Dolly einmal um ein Autogramm bat und sie mit ihrem auffälligen roten Haar und grünen Augen inspirierte. "Ich sagte ihr, dass ihr Name wie Musik klingt", erzählte Dolly in einem Interview.

Der Song "Jolene" wurde zu einem Welthit und hat im Laufe der Jahre zahlreiche Coverversionen von Stars wie Beyoncé (43) hervorgebracht. Dolly selbst sieht den Vorfall heute mit einem Lächeln. Sie scherzte auf der Bühne des Glastonbury Festivals 2014, dass sie den Song der "rothaarigen Versuchung" zu verdanken habe und diese Erfahrung letztlich zu ihrem Erfolg beitrug. Ihre Ehe mit Carl Dean galt trotz kleiner Höhen und Tiefen als unerschütterlich, und die beiden galten als eines der beständigsten Paare in der Musikwelt. Die beiden waren über 60 Jahre verheiratet und hielten ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gerade erst hat sie angekündigt, dass sie Carl, der mit 82 Jahren gestorben ist, mit einem neuen Song ehren will.

