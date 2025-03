Gericht entscheidet: Prinz Harrys Visum wird veröffentlicht

Bereits seit Monaten gibt es Diskussionen um Prinz Harrys (40) Aufenthaltsvisum für die USA. Von mehreren Seiten wurde infrage gestellt, ob der Sohn von König Charles (76) bei den Angaben für die Unterlagen immer die Wahrheit sagte. Das wird sich nun klären, denn ein Gericht hat entschieden, die Daten zu veröffentlichen. Wie unter anderem The Mirror berichtet, setzte der zuständige Richter eine Frist bis kommenden Dienstag an. Bis dahin sollen die Papiere, aus denen hervorgeht, ob Harrys Visum in Ordnung ist, an die Öffentlichkeit gehen. Dabei dürfen nur Informationen, die nicht im Zusammenhang mit seinem Einwanderungsstatus stehen oder die privat sind, geschwärzt werden.

Bei der Diskussion um Harrys Visum geht es vor allem um eine Aussage, seinen früheren Drogenkonsum betreffend. Es ist zwar unklar, ob der 40-Jährige die Frage, jemals Drogen genommen zu haben, mit Ja oder Nein beantwortete – allerdings steht die Vermutung, er könne falsch geantwortet haben, schon länger im Raum. Das wird sich mit der Offenlegung der Dokumente klären. Fest steht: Dass der Herzog von Sussex bereits Bekanntschaft mit Rauschmitteln machte, ist kein Geheimnis. Unter anderem erzählt er in seiner Biografie "Reserve" offen von Drogenexperimenten in seiner Jugend. Das Problem ist, dass die USA sehr streng ist und bei Drogenkonsum Visa ablehnt. Auch deshalb stellt sich die Frage, ob Harry aufgrund seines royalen Status bevorzugt behandelt wurde.

Im September vergangenen Jahres wurde ein erstes Verfahren um Harrys Visum eingestellt, doch ein entscheidender Faktor, weshalb es jetzt doch wieder überprüft wird, könnte der Wechsel an der Machtspitze der USA sein. Der neu gewählte US-Präsident Donald Trump (78) deutete nämlich schon mehr als einmal an, dass er ein persönliches Problem mit dem Aussteiger-Royal hat. Eine Entscheidung seitens Donald, Harry abschieben zu lassen, würde kaum überraschen. Gegenüber The Sun erklärte der Journalist Hugo Vickers: "Trump hat also gesagt, dass er es Prinz Harry übel nimmt, dass er der Queen (✝96) in den letzten zwei Jahren ihres Lebens so viel Kummer bereitet hat. Und er hat öffentlich erklärt, dass er Harry nicht verzeihen wird."

Getty Images Prinz Harry im September 2024

Getty Images Donald Trump im New Yorker Gericht im Mai 2024

