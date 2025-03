Fotos zeigen Gisele Bündchen und Joaquim erstmals mit Baby

Gisele Bündchen (44) und Joaquim Valente (35) sind erstmals als kleine Familie gemeinsam mit ihrem neugeborenen Baby in der Öffentlichkeit gesehen worden. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie das Supermodel einen entspannten Spaziergang in Miami mit ihrem Partner, ihrem Baby und dem gemeinsamen Hund genießt. Während Gisele das Neugeborene in einem Kinderwagen schob, kümmerte sich Joaquim um den Hund. Das Paar zeigte sich dabei sichtlich verliebt – mit Umarmungen und Küssen.

Bisher gibt es nur wenige Informationen über den jüngsten Familienzuwachs. Gerüchte besagen, dass der kleine Junge den Zweitnamen River tragen könnte, wie ein Insider gegenüber People verriet. Ein offizielles Statement oder eine genauere Bekanntgabe des Geburtstermins durch das Paar steht weiterhin aus, doch Berichten zufolge sei der Junge vor einigen Wochen gesund zur Welt gekommen. Für Joaquim ist es das erste Kind, während Gisele bereits Mutter ihrer zwei älteren Kinder Vivian und Benjamin aus ihrer früheren Ehe mit NFL-Star Tom Brady (47) ist. Die beiden Geschwister sollen begeistert über das neue Familienmitglied sein.

Für Fans des Supermodels sind solche Einblicke eine Seltenheit, da Gisele ihr Privatleben meist unter Verschluss hält. Bereits während ihrer Schwangerschaft hielt sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Nach der Geburt nahm sie jedoch ihren gewohnten Alltag wieder auf – mit beeindruckender Figur und voller Energie. Frühere Bilder zeigten sie sogar schon mit Babytrage während eines Spaziergangs durch die Straßen von Miami.

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Januar 2025

Getty Images Gisele Bündchen, Dezember 2023

