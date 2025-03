Gisele Bündchen zeigt sich das allererste Mal mit ihrem Baby

Endlich können Fans einen winzigen Blick auf Gisele Bündchens (44) Baby werfen. Vor wenigen Wochen brachte das Model zum dritten Mal ein Kind zur Welt. Es ist das erste gemeinsame Baby, das Gisele mit ihrem Partner Joaquim Valente (35) hat – ihre zwei älteren Kinder stammen aus der Ehe mit NFL-Star Tom Brady (47). Die Schwangerschaft und die Geburt hielt die gebürtige Brasilianerin fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Jetzt sieht man sie auf den Straßen von Miami aber zum ersten Mal zusammen mit dem Wonneproppen. Bilder, die unter anderem Page Six vorliegen, zeigen sie bei einem Spaziergang mit ihrem Hund. In einer Babytrage um die Brust schlummert der Säugling. Das Gesicht des Kleinen ist aber nicht zu sehen.

Ihren kleinen Sohn soll Gisele Anfang Februar zur Welt gebracht haben. Allerdings äußerten weder sie noch Joaquim sich zur Geburt – bis heute ist das genaue Datum nicht bekannt. Lediglich ein Insider plauderte gegenüber TMZ aus, dass der neue Erdenbewohner das Licht der Welt erblickt habe. Die frisch gebackene dreifache Mutter und ihr Baby sollen alles gut überstanden haben und "gesund und glücklich" sein. Viele Details gibt es zum Nachwuchs bisher nicht. So behielten Gisele und ihr Liebster auch den Namen geheim. Allerdings geht das Gerücht herum, ihr Sohn höre auf den Namen River in Anlehnung an ihre Liebe zur Natur.

Nur wenige Wochen nach der Geburt zeigte Gisele sich wieder in der Öffentlichkeit – und dürfte bei ihren Fans ordentlich Eindruck hinterlassen haben. Denn der einstige Victoria's Secret-Engel zeigte sich mit supertrainiertem After-Baby-Body. Wie eine Quelle gegenüber People ausplauderte, soll die 44-Jährige mittlerweile auch langsam wieder in ihre Fitnessroutine zurückkehren. "Sie fängt jetzt langsam wieder mit Yoga an", erzählte die Quelle. Außerdem verriet der Informant, dass Gisele während der Schwangerschaft ungefähr neun Kilo zugenommen habe und sich jetzt sehr freue, diese im Fitnessstudio wieder runterzuarbeiten.

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Januar 2025

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

