Kopie der Kopie: Twenty4tims Mutter stellt Kims Foto nach

Kim Virginia Hartung (29) veröffentlichte vor Kurzem ein sexy Foto, auf dem sie oben ohne posierte und ihr Partner Nikola Glumac (29) ihre Brüste mit einem gekonnten Grapscher bedeckte. Fans sahen darin eine fast identische Kopie eines Schnappschusses von Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) – der nun erneut nachgestellt wird! Die Mama von Influencer Twenty4tim (24) scheint nämlich auch zeigen zu wollen, was sie hat: Auf einem aktuellen Instagram-Beitrag posiert Christina in der gleichen Pose mit ihrem Verlobten Sven und schreibt dazu: "Wahre Liebe ... können die Oldies auch."

Mit ihrem Schnappschuss trifft Tims Familienmitglied auf eine Menge Begeisterung – insbesondere bei dem 24-Jährigen. "Habt ihr nicht getan", schreibt er in Großbuchstaben darunter und setzt eine Reihe lachender Emojis daneben. Außerdem finden sich einige weitere Kommentare von bekannten Gesichtern der Reality-TV-Szene unter dem Post. "Liebe ich", betont beispielsweise Paulina Ljubas (28), während Zico Banach (34) ebenfalls mit lachenden Emojis reagiert: "Ich kacke ab."

Eine Reaktion von Kim oder Leyla gibt es bisher nicht – die zwei Ex-Bachelor-Damen sind aber möglicherweise auch mit ihren Sticheleien gegen die jeweils andere beschäftigt. Nachdem Kim ihr Couple-Pic mit dem Temptation Island-Star gepostet hatte, meldete sich die Promi Big Brother-Gewinnerin mit einem Seitenhieb in ihrer Social-Media-Story. "Unser kleiner Kimocchio ist und bleibt einfach ein kleines Fangirl. Sie will alles, was wir haben", betonte sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / kampi.c Twenty4tims Mama Christina und ihr Verlobter Sven

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Influencer

Anzeige Anzeige

Anzeige