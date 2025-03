Leyla Lahouar meldet sich zu Kim Virginias Nachmach-Foto

Kürzlich veröffentlichten Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) ein sexy Couple-Foto auf Instagram, um zu zeigen, wie verliebt sie ineinander sind. Das Foto des Reality-Couples kam den Usern im Netz aber ziemlich bekannt vor: Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) hatten vor Monaten nämlich einen fast identischen Schnappschuss auf der Social-Media-Plattform hochgeladen. Jetzt meldet sich Leyla selbst zu dem "kopierten" Pärchenfoto in ihrer Story zu Wort: "Unser kleiner Kimocchio ist und bleibt einfach ein kleines Fangirl. Sie will alles, was wir haben."

Einen kleinen Seitenhieb kann sich Leyla daraufhin nicht verkneifen: "Deshalb haben Mike und ich überlegt, sie zur Hochzeit einzuladen, damit sie die auch 1:1 kopieren kann." Dieses wohl eher scherzhafte Angebot müsste Kim jedoch gar nicht wahrnehmen, um die Details von Leylas und Mikes Hochzeit herauszufinden – denn die besondere Feier wird in einer vierteiligen Doku-Serie festgehalten. "Wir haben 'Ja' gesagt! Es ist endlich offiziell und wir dürfen euch mitteilen, dass ihr unseren Weg zum Jawort ab August in vier exklusiven Doku-Folgen sowie unsere traumhafte Hochzeit live bei BILDplus verfolgen könnt", schrieb die 28-Jährige freudig unter einen Teaser auf Instagram.

Bis zur Hochzeit ist es also nicht mehr lange hin. Nach ihrem Aus bei Let's Dance am Freitag hat Leyla jetzt aber auch wieder Zeit, sich voll und ganz den Vorbereitungen für ihren großen Tag zu widmen. In der dritten Liveshow hat es sich für das Reality-Sternchen und Profitänzer Sergiu Maruster nämlich leider ausgetanzt. Mit ihrem Slowfox konnten sie die Jury um Joachim Llambi (60), Motsi Mabuse (43) und Jorge González (57) nicht überzeugen: Sie erhielten nur 11 von 30 möglichen Punkten. Auch die Zuschauer hinter den Bildschirmen waren wohl nicht von ihrer Leistung überzeugt und riefen nicht genügend für sie an.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Influencer

Instagram / mikeheiter Leyla Lahouar und Mike Heiter

