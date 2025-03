Kopie Nummer zwei: Kim Virginia stichelt gegen Leyla Lahouar

Kim Virginia Hartung (29) und Leyla Lahouar (28) sind nicht die größten Fans voneinander. Seit ihrer gemeinsamen Zeit im Dschungelcamp scheinen sich die beiden Reality-TV-Damen einfach nicht ausstehen zu können und können sich kleine Seitenhiebe gelegentlich nicht verkneifen. So auch vor Kurzem, als die Beauty & The Nerd-Bekanntheit ein Foto mit ihrem Partner Nikola Glumac (29) auf Instagram veröffentlichte, das einem Couple-Pic von Leyla und ihrem Verlobten Mike Heiter (32) verdächtig ähnlich war. Die Promi Big Brother-Gewinnerin erklärte darauf sarkastisch, sie zur Hochzeit einzuladen, "damit sie die auch 1:1 kopieren kann" – worauf Kim nun mit einer provokativen Antwort konterte. Sie teilt erneut ein offenbar nachgeahmtes Bild auf der Social-Media-Plattform und schreibt dazu: "In freudiger Erwartung aufs Hochzeitsbuffet."

Kims Sticheleien gegen das Paar kommen nicht von ungefähr: Die Promis unter Palmen-Teilnehmerin machte bereits in der Vergangenheit deutlich, kein Gefallen an der Beziehung der 28-Jährigen und des Love Island-Stars zu finden – insbesondere da sie selbst eine Liaison mit Mike hatte und online immer wieder gegen ihn wetterte. Den Fans fiel daher kurz nach Veröffentlichung des ersten Couple-Pics auf, dass es sich um eine fast identische Kopie von Leylas Schnappschuss handelte. "Unser kleiner Kimocchio ist und bleibt einfach ein kleines Fangirl. Sie will alles, was wir haben", kommentierte die Bachelor in Paradise-Bekanntheit daraufhin in ihrer Story.

Ob die beiden Damen ihren Spitzen demnächst ein Ende setzen, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass sie ihre Meinungen über die Aktionen der jeweils anderen meist nicht für sich behalten können. So reagierte Leyla erst Anfang des Jahres auf die Schwangerschaft der einstigen Bachelor-Kandidatin. "Immer wenn man denkt, es geht nicht mehr peinlicher, setzt sie noch eine Schippe drauf. Ich finde es aber gut, dass man liest, dass viele, die ihr geglaubt haben, mittlerweile aufgewacht sind", betonte sie auf ihrem Social-Media-Profil.

Instagram / mikeheiter Leyla Lahouar und Mike Heiter, Spetember 2024

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Influencer

