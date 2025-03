Marc-Robin Wenz hat jetzt ein Partnertattoo mit Ex Michelle

Marc-Robin Wenz und Michelle Kaminsky verbindet eine enge Freundschaft. Wie innig diese ist, beweisen die zwei Reality-TV-Bekanntheiten jetzt auf Instagram: Das einstige Paar, dessen Beziehung nach Temptation Island in die Brüche ging, lässt sich ein Freundschaftstattoo stechen! "Das soll eine Bedeutung haben, deswegen machen wir ein vierblättriges Kleeblatt. Das soll dem anderen immer Glück bringen", erklärt der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer, während seine Ex-Freundin betont: "Das bedeutet, wir sind für immer miteinander verbunden. Das ist dir klar, oder?"

Die neue Körperkunst ist aber nicht der einzige Vertrauensbeweis, den Marc-Robin der einstigen Prominent getrennt-Kandidatin liefert: Sie darf sich mit der Tätowiermaschine sogar selbst ans Werk machen. "Worauf habe ich mich eingelassen?", betont er schmunzelnd, während er filmt, wie sich Michelle die Schattierungen um das Kleeblatt-Tattoo auf seiner Haut vornimmt. "Auch wenn es richtig hässlich aussieht, es ist trotzdem von mir", erklärt sie daraufhin stolz – und bekommt obendrein noch ein Kompliment von der Tätowiererin für ihre Arbeit.

Auch wenn die Freundschaft mit dem Ex-Partner für einige vielleicht nicht infrage käme, beweisen der Karlsruher und die Beauty immer wieder, dass es funktioniert. Neben ihren Videos, die sie in den sozialen Medien teilen, berichtete Michelle im Oktober vergangenen Jahres, dass es für sie, ihren Partner Lukas und Marc-Robin in den gemeinsamen Urlaub nach Istanbul geht. "Ich weiß, dass das jetzt für euch komisch wird, Leute, für mich ist das auch komisch. Ich fliege logischerweise mit Lukas und nicht so logischerweise mit Marc-Robin", verriet sie im Netz.

Instagram / marc.robiin Das Partnertattoo von Michelle Kaminsky und Marc-Robin Wenz

Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky und Marc-Robin Wenz im März 2025

