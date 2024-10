Marc-Robin Wenz fliegt mit seiner Ex Michelle nach Istanbul

Nach ihrer Teilnahme bei Temptation Island gingen Marc-Robin Wenz und Michelle Kaminsky wohl nicht davon aus, jemals wieder Kontakt zu haben – geschweige denn eine enge Freundschaft zu führen. Jetzt beweist das einstige Paar aber, dass sie sich nahestehen: Sie fliegen gemeinsam in den Urlaub! In ihrer Instagram-Story erzählt die Reality-TV-Bekanntheit, dass es für sie und ihren neuen Freund Lukas nach Istanbul geht – aber nicht allein. "Ich weiß, dass das jetzt für euch komisch wird, Leute, für mich ist das auch komisch. Ich fliege logischerweise mit Lukas und nicht so logischerweise mit Marc-Robin", verrät Michelle.

Ein Urlaub mit ihrem Partner und ihrem Ex stand allem Anschein nach zunächst nicht auf dem Plan der einstigen Prominent getrennt-Kandidatin. Doch wie sie weiter offenbart, passiert ihre Reise zu dritt aus einem ganz bestimmten Grund – und der hat mit dem ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer zu tun. "Marc-Robin hat in Istanbul eine Operation und wollte nicht allein fliegen, deswegen hat er uns gefragt", erklärt Michelle. Um welchen Eingriff es sich handelt, gibt sie nicht preis. Dafür betont sie aber, begeistert über den bevorstehenden Trip zu sein: "Ich war noch nie in der Türkei, ich freue mich so sehr."

Das gute Verhältnis zwischen den Realitystars dürfte mittlerweile aber niemanden mehr überraschen. Marc-Robin ging seiner ehemaligen Freundin bei "Temptation Island" zwar mit einer der Verführerinnen fremd, doch sie verzieh ihm und in den vergangenen Monaten zeigten sich die beiden immer wieder gemeinsam im Netz. Außerdem betonte Michelle bereits vergangenes Jahr in ihrer Story: "Er ist definitiv noch immer ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben und ich weiß, dass ich jederzeit auf ihn zählen kann."

Anzeige Anzeige

Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky mit ihrem Freund Lukas

Anzeige Anzeige

Temptation Island, RTL+ Marc-Robin und Michelle bei ihrer "Temptation Island"-Aussprache

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige