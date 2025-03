Nach sieben Jahren: Lilly Allen plant ein neues Album

Lily Allen (39), bekannt für Hits wie "Smile" und "The Fear", kehrt nach sieben Jahren musikalischer Pause zurück. Die Sängerin hat sich dafür erneut mit dem Grammy-prämierten Produzenten Greg Kurstin zusammengeschlossen, mit dem sie schon bei ihren ersten beiden Alben zusammenarbeitete. Laut Insidern steht derzeit die Arbeit an einem neuen Album im Fokus, das ihre Karriere wieder aufleben lassen soll. "Niemand setzt Lily unter Druck, neues Material zu produzieren. Aber sie ist offensichtlich sehr talentiert, und es wäre eine große Schande, wenn sie ihre musikalischen Ambitionen nicht verwirklichen würde", sagte ein Insider gegenüber Daily Mail.

Die Zusammenarbeit zwischen Lily und Greg war in der Vergangenheit äußerst erfolgreich. Hits wie ihre Coverversion von "Somewhere Only We Know" und die Songs ihres Debüts "Alright, Still" entstanden aus ihrer kreativen Partnerschaft. Greg, der auch mit Größen wie Adele (36) und Harry Styles (31) arbeitet, soll Lily erneut helfen, ihren unverwechselbaren Klang einzufangen und weiterzuentwickeln. "Lily muss beweisen, dass sie musikalisch wieder relevant ist", fügte eine weitere Quelle hinzu.

Lily widmete sich in ihrer Musikpause der Schauspielerei und hatte mit ihrer Rolle in dem Theaterstück "2:22 – A Ghost Story" großen Erfolg. Zudem startete sie ihren Podcast "Miss Me?" und begeisterte ihr Publikum mit einem ausverkauften Live-Auftritt im Hackney Empire. Dass Lily inmitten all dieser Aktivitäten zudem an neuer Musik arbeitet, lässt erahnen, wie engagiert sie ihre Projekte verfolgt. Abseits ihrer Karriere war das Leben der Sängerin in den vergangenen Jahren von Höhen und Tiefen geprägt. Zuletzt sorgte die Trennung von Stranger Things-Star David Harbour (49) für Schlagzeilen.

Getty Images Greg Kurstin, amerikanischer Songschreiber, 2023

Getty Images Lily Allen und David Harbour, Juni 2021

