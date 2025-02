Nach Ehe-Aus: David Harbour soll eine neue Freundin haben

Schon im Dezember des vergangenen Jahres sollen sich David Harbour (49) und Lily Allen (39) getrennt haben. Bisher haben sich weder der Schauspieler noch die Sängerin selbst dazu geäußert. Nun sorgen allerdings neue Enthüllungen für Gesprächsstoff: Wie Freunde von Lily gegenüber der Daily Mail angedeutet haben, könnte David schon vor der Trennung eine Beziehung zu einer anderen Frau begonnen haben. Angeblich handelt es sich bei seiner neuen Partnerin um die angehende Schauspielerin Ellie Fallon, die satte 22 Jahre jünger ist als der Stranger Things-Star.

Ein Instagram-Post von Ellie heizt die Spekulationen weiter an. Auf einem Foto, das vor der Trennung von Lily und David entstanden sein soll, zeigt sie sich mit einer Zigarre – angeblich die Lieblingsmarke des Schauspielers. Insider berichteten, dass dies Lily misstrauisch gemacht habe und sie deshalb vermute, dass sich die beiden bereits vor ihrem Ehe-Aus nähergekommen sind. Während David kürzlich bei den Critics Choice Awards ohne Ehering gesichtet wurde, zeigte sich die "F*** You"-Sängerin zur gleichen Zeit in New York – offenbar fokussiert darauf, Abstand zu gewinnen.

David und Lily hatten sich 2019 über die Dating-App Raya kennengelernt und galten lange Zeit als eines der aufregendsten Paare der Promi-Welt. Ihre spontane Hochzeit in einer kleinen Kapelle in Las Vegas, bei der sie von einem Elvis-Imitator getraut wurden, sorgte damals für Begeisterung bei ihren Fans. Lily hat aus ihrer früheren Beziehung bereits zwei Töchter. David hingegen sprach in Interviews oft über die ungewohnte Rolle als Stiefvater und darüber, wie sehr er Lily und ihre Mädchen schätze. Was genau letztendlich zum Ende der Beziehung führte, ist bislang unklar.

Instagram / elliebeersfallon Ellie Fallon, Oktober 2024

Getty Images David Harbour und Lily Allen im April 2022

