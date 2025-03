Nach XXL-Radtour in Notaufnahme: Fritz Meinecke gibt Update

Outdoor-Experte Fritz Meinecke (35) meldete sich kürzlich mit einem Gesundheitsupdate bei seinen Fans. Nach einer anstrengenden Fahrradtour durch Marokko war er in der Notaufnahme gelandet. In seiner Instagram-Story schilderte der 35-Jährige nun, dass es ihm langsam besser gehe, auch wenn die Genesung schleppend vorangehe. "Ich habe inzwischen wieder gestreamt, gearbeitet und ordentlich gegessen", berichtete Fritz und fügte hinzu, er hoffe, in einigen Tagen wieder auf die Beine zu kommen. Mit besorgtem Tonfall warnte er jedoch: "Man merkt in solchen Phasen, wie verdammt wichtig unsere Gesundheit ist."

Während seiner Tour durch Marokko, die ihm über 1.700 Kilometer abverlangte, verlor Fritz deutlich an Gewicht. Er erklärte: "Ich habe circa 6,5 Kilogramm abgenommen, durch schlechte und unzureichende Nahrungsversorgung auf der Tour durch Marokko und [die] anschließende Krankheit." Bereits kurz nach seiner Rückkehr nach Deutschland hatte er über Magen-Darm-Beschwerden geklagt, die anfangs nur mit Kohletabletten behandelt wurden. Erst durch weitere ärztliche Hilfe ergab sich der Verdacht auf eine Magenschleimhautentzündung, die ihn stark schwächte. Noch immer fühle er sich nicht fit, wolle sich jedoch die nötige Zeit geben, um wieder vollkommen gesund zu werden.

Das gesundheitliche Tief ist ein ungewohnter Zustand für Fritz, der sonst für seine körperliche Fitness und Abenteuerlust bekannt ist. Mit seinem Format 7 vs. Wild begeistert er inzwischen Millionen von Fans. Doch wie er selbst zugibt, musste auch er durch diese Erfahrung innehalten und seinen Fokus neu setzen. In seiner Instagram-Story zeigte er sich jedoch abschließend positiv und dankbar für die Unterstützung seiner Community: "Danke auch für die lieben Genesungswünsche."

Fritz Meinecke, YouTuber

Fritz Meinecke, Webvideoproduzent