Strahlender denn je: Prinzessin Kate ist "Juwel" der Royals

Rund ein Jahr ist es her, dass Prinzessin Kate (43) ihre Krebsdiagnose öffentlich machte. Mittlerweile ist die Frau von Prinz William (42) wieder gesund und geht dem Alltag der Royals nach. Allerdings scheint sich dennoch etwas verändert zu haben: Zwar gehörte die dreifache Mutter schon immer zu den beliebtesten Royals, doch nach der Hiobsbotschaft ihrer Krankheit strahlt sie mittlerweile offenbar heller als zuvor. Laut der Expertin Jennie Bond hat sich ihr Status als "Kronjuwel der Familie" mittlerweile noch mehr gefestigt. "Ich habe den Eindruck, dass sie ihr Lebensgefühl wiedergefunden hat, und obwohl man uns gesagt hat, dass sie erst allmählich zu ihren königlichen Pflichten zurückkehrt, sehen wir schon mehr von ihr, als viele von uns so früh im Jahr erwartet haben", meint die Kennerin zu OK!.

Die vergangenen Monate haben auch die Beziehung von Kate und William noch mehr gefestigt, als sie vorher schon war, so Jennie. Dass das Paar bei einem Besuch in Wales sogar Händchen hielt, sei ungewöhnlich, aber ein klares Zeichen, dass sie näher zusammengerückt sind. "Ich habe den Eindruck, dass sie als ein noch stärkeres Paar daraus hervorgegangen sind – und sie waren schon vorher ein starkes und sehr liebevolles Paar", betont Jennie weiter. Liebe bekam die 43-Jährige auch bei ihren Terminen in den vergangenen Wochen, denn überall, wo sie ankam, begrüßte sie eine begeisterte Menschenmenge: "Der Empfang, den sie überall bekommt, muss ihr klarmachen, dass sie der Star der königlichen Familie ist."

Das vergangene Jahr war für die britischen Royals kein leichtes, denn während Kate gegen den Krebs kämpfte, wurde die Krankheit auch bei ihrem Schwiegervater König Charles (76) diagnostiziert – die Art der Erkrankung machten beide allerdings nicht öffentlich. Während der Monarch seine Auftritte in der Öffentlichkeit lediglich limitierte, zog Kate sich für einige Monate ganz zurück. Erst beim jährlichen Trooping the Colour, der Geburtstagsparade für den König, trat sie wieder auf. Nachdem sie so langsam in die Öffentlichkeit zurückgekehrt war, folgte Anfang des Jahres die Entwarnung: Kate konnte ihren Fans glücklich berichten, in Remission zu gehen.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei einem Besuch des Pontypridd Marktes

Getty Images Prinzessin Kate besucht ein Kinderhospiz im Januar 2025 in Wales

