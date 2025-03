"Schlag den Star"-Niederlage: Darum sind Knossis Fans sauer

In der neuesten Ausgabe von Schlag den Star trafen Social-Media-Star Knossi (38) und seine Partnerin Lia Mitrou auf das Ehepaar Max (36) und Dilara Kruse. In dem spätabendlichen Pärchen-Duell sorgten nicht nur mehrere technische Pannen für Chaos, sondern es gab auch hitzige Diskussionen unter den Zuschauern. Während Knossis Team als fairer Gegner gefeiert wurde, gerieten der Fußballspieler und seine Ehefrau mit ihrem umstrittenen Sieg in die Kritik, wie das Magazin OE24 berichtet. Fans äußerten auf Social Media Vorwürfe des Schummelns bei verschiedenen Spielen und fanden den Jubel des Siegerpaares "einfach peinlich". "Die echten Gewinner sind für uns Knossi und sein Team", schrieb ein Anhänger des Entertainers auf Instagram.

Besonders brisant wurde die Show, als Requisiten in Mitleidenschaft gezogen wurden und technische Probleme den Ablauf verzögerten. So gab es etwa Schwierigkeiten mit den Buggys, die für einen Parcours genutzt wurden: Einer der Wagen fiel aus, was eine Wiederholung des Spiels notwendig machte. Auch beim Spiel "Blind schieben", bei dem Einkaufswagen durch ein Hindernis geschoben werden mussten, ging es heiß her – dabei wurde die Kulisse teils zerstört. Zuschauer äußerten sich online zudem zu weiteren fragwürdigen Aktionen und Schummeleien der Kruses, die sich etwa beim Spiel "Rückwärts aufsagen" zugetragen haben sollen. Moderator Matthias Opdenhövel (54) versuchte mit seinem Humor, die Situation zu entspannen.

"Schlag den Star" konnte trotz aller Kontroversen beeindruckende Zuschauerzahlen verzeichnen: Über 4,2 Millionen Menschen schalteten am Samstagabend ein. Die Show konkurrierte dabei mit einem ähnlichen Format, das parallel auf RTL lief. Während Stefan Raab (58) bei RTL mit "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli" an seine alte ProSieben-Erfolgsshow erinnerte, blieb "Schlag den Star" seinem bewährten Konzept treu. Knossi, der als Entertainer für seine lockere Art bekannt ist, gewann an diesem Abend vielleicht nicht den Pokal, dafür aber die Sympathien vieler Zuschauer. Fans lobten den Social-Media-Star, der von seiner eigenen Version des Dschungelcamps träumt, online für sein sportliches Auftreten und seine humorvollen Reaktionen auf die Herausforderungen.

Joyn/Willi Weber Dilara und Max Kruse und Knossi und Lia bei "Schlag den Star"

Robert Schmiegelt / Future Image / ActionPress Knossi und seine Verlobte Lia im Juni 2024

