Benny Blanco wird ersten Kuss mit Selena Gomez nie vergessen

Benny Blanco (37) hat einen ganz besonderen Moment mit seinen Fans geteilt. In seiner Instagram-Story schrieb der Musiker am 13. März über seinen ersten Kuss mit seiner Verlobten Selena Gomez (32): "Ich glaube, dieser Moment wird für immer in meine Erinnerung eingebrannt sein." Dazu postete er ein schwarz-weißes Foto, das die beiden nach einem ihrer ersten Dates zeigt. Damals spielten sie das Kartenspiel "We Are Not Really Strangers". Eine Karte forderte sie auf, ein gemeinsames Selfie zu machen – der Anfang von etwas Unvergesslichem. Nach dem Foto habe Selena ihren Kopf an Bennys Brust gelegt, und er habe ihr Herzklopfen gespürt. "Ich hatte keine andere Wahl, als sie zu küssen. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich liebe dich", erzählte er weiter. Selena teilte diesen Beitrag auf ihrer eigenen Instagram-Seite und schrieb dazu: "Liebe dich."

Die beiden Stars sind seit Langem beruflich miteinander verbunden und hatten bereits vor ihrer Beziehung für mehrere Projekte zusammengearbeitet. Im Dezember 2023 gaben sie bekannt, dass sie seit sechs Monaten ein Paar sind, und ein Jahr später hielt Benny um die Hand seiner Partnerin an. Der Verlobungsring, ein marmorierter Marquise-Diamant, sei schon lange Selenas Traum gewesen, verriet sie laut Us Weekly in einem Interview. Benny selbst erklärte, dass er bei der Auswahl besonders viel Wert darauf gelegt habe, Selenas Wünsche zu erfüllen. Ihr kommendes gemeinsames Album "I Said I Love You First" wird am 21. März veröffentlicht und enthält besondere Referenzen zum Beginn ihrer Beziehung, darunter den Song "Sunset Blvd" – als Anspielung auf ihr erstes offizielles Date.

So führte ihr erstes Date die beiden ins berühmte Jitlada-Restaurant in Los Angeles, wo der Musiker sofort wusste, dass Selena etwas Besonderes ist. "Als wir anfingen, zusammen abzuhängen, wusste ich sofort, dass sie die Eine für mich ist", erinnerte er sich in einem Interview. Er habe sogar sofort seiner Mutter erzählt, dass Selena die Frau sei, die er eines Tages heiraten werde. Seitdem bezeichnet der Musiker sie als seine beste Freundin und die Liebe seines Lebens. Selena wiederum betonte, wie wohl sie sich an seiner Seite fühle – gerade weil sie über die Jahre eine tiefe Vertrautheit zueinander aufgebaut hätten. Fans dürfen also nicht nur auf das Album gespannt sein, sondern auch auf die bevorstehende Hochzeit der beiden, die im kleinen Kreise in Form einer romantischen Gartenparty stattfinden soll.

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco, Oktober 2024

Anzeige Anzeige