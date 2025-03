"Einfach ätzend": Samira Yavuz hatte Streit mit Ex Serkan

Im Podcast "BADASS statt SAD ASS – Trennungstalk mit Samira" sprach Samira Yavuz (31) offen über einen Streit, den sie kürzlich mit ihrem Noch-Ehemann Serkan Yavuz (31) hatte. In der Folge beschreibt die Reality-TV-Darstellerin eine ohnehin schon schwierige Woche – und der Konflikt mit ihrem Partner machte die Situation nicht besser. "Das war einfach ätzend", erklärt Samira und gibt an, sich in der Diskussion ungerecht behandelt gefühlt zu haben. Um was es genau ging, ließ sie bewusst offen, betonte jedoch, dass die aufgeheizte Stimmung in ihrem Zuhause sie sehr belastet.

Samira ging im weiteren Verlauf auch auf die Dynamik des Streits ein, bei der sie sich ungerecht behandelt fühlte. Ihrer Meinung nach habe sie sich zwar nicht perfekt verhalten, dennoch sehe sie Serkan in der Verantwortung: "Ich bin bestimmt nicht in der Bringschuld, dir da hinterherzurennen. Egal, was es ist. Ist vielleicht auch von mir nicht ok, aber das ist mir wurst." Auch die Konflikte zwischen ihnen, die trotz Trennung immer wieder aufbrechen, seien belastend. "Ich habe dann immer das Gefühl, es überrollt mich dann von Neuem. Ich habe so zu ihm gesagt: 'Weißt du, es ist egal, worum es ging und es ist egal, wie ich mich verhalten habe, weil was du dir geleistet hast – so schlimm kann ich mich gar nicht verhalten.'" Die Influencerin verriet, dass sie aufgrund der Stimmung zu Hause oft keine Lust habe, Zeit dort zu verbringen.

Schon bald wird Samira aus dem gemeinsamen Zuhause mit den beiden Töchtern Nova und Valea ausziehen. Zusammen mit den beiden Kids wird sie in eine Wohnung mit vier Zimmern ziehen. "Ich habe das Gefühl, ich brauche den Neustart und ich muss mir mein Leben irgendwie neu aufbauen, neu strukturieren. Und ich glaube, es hilft mir auch, mich selbst neu zu finden", erklärt die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin Ende Februar in ihrem Podcast den großen Schritt. Samira und Serkan lernten sich 2021 bei der Kuppel-Show Bachelor in Paradise kennen und gaben sich im August 2023 im Standesamt Regensburg das Jawort. Anfang Februar machte die zweifache Mama dann die Trennung von Serkan publik. Der Grund für das Ehe-Aus? Der Realitystar soll sie betrogen haben.

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit

