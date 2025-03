Kylie Jenner und Timothée Chalamet turteln beim Tennisspiel

Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (29) verbrachten ein entspanntes Wochenende beim "BNP Paribas Open" in Palm Springs. Am Sonntag wurden der Reality-TV-Star und der Oscar-nominierte Schauspieler zusammen mit Kylies Schwester Kendall Jenner (29) bei den Tennis-Matches gesichtet. Auf Bildern, die DailyMail vorliegen, strahlte Kylie in einem auffälligen roten Crop-Top an der Seite ihres Freundes, während Timothée in einem gestreiften Hemd und schwarzer Lederhose leidenschaftlich mitfieberte. Besonders beim Match des dänischen Spielers Holger Rune gegen den Franzosen Ugo Humbert ergriff Timothée Partei für seinen Landsmann Ugo, der jedoch in drei Sätzen unterlag.

Neben dem Nachmittagsspiel schauten sich Kylie und Timothée später am Abend auch das Match zwischen Clara Tauson aus Dänemark und der Russin Mirra Andreeva an. Für das Paar ist der Besuch großer Tennis-Turniere keineswegs neu. Bereits im September 2023 wurden sie gemeinsam beim Finale der "US Open" in New York gesichtet, wo sie ebenfalls eng beieinander die Matches verfolgten. Kendall, die das Paar diesmal begleitete, schien ihre Zeit in entspannter Gesellschaft ebenfalls zu genießen.

Die Beziehung zwischen Kylie und Timothée sorgt seit Monaten für Schlagzeilen. Das Paar wurde erstmals im Frühjahr 2023 miteinander in Verbindung gebracht und ist seither immer wieder bei öffentlichen Events zu sehen. Während Kylie vor allem durch ihre Kosmetikmarke und ihre Auftritte in der Reality-TV-Show "Keeping Up With the Kardashians" bekannt ist, hat Timothée mit Filmen wie "Call Me by Your Name" und "Dune" internationalen Erfolg gefeiert. Trotz ihrer unterschiedlichen Backgrounds scheint die Unternehmerin zusammen mit dem Schauspieler eine gemeinsame Leidenschaft für Freizeitaktivitäten wie Tennis zu teilen, was der Beziehung offensichtlich gut tut.

Anzeige Anzeige

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

Anzeige Anzeige