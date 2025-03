Mega-Überraschung bei "Bares für Rares": Ring erzielt 1.500€

Hildegard Kreuer aus Köln erlebte bei der beliebten ZDF-Trödelshow Bares für Rares einen unverhofften Glücksmoment. Die Rentnerin brachte einen alten Ring, den sie einst von ihrer Mutter geerbt hatte, mit in die Sendung. Ihr Ziel war bescheiden: Mit den 100 bis 150 Euro, die sie sich von dem Verkauf erhoffte, wollte sie ihre Enkelkinder auf ein Eis einladen. Doch schon bei der Expertise wurde deutlich, dass der Schmuck viel mehr wert war: Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (59) schätzte den Wert des Rings, der einen prächtigen Saphir enthält, auf 500 bis 700 Euro – eine Überraschung, die für strahlende Gesichter sorgte. Im Händlerraum sollte die Freude dann noch größer werden.

Die Händler der Sendung übertrafen sämtliche Erwartungen der sympathischen Dame. Schon das Eröffnungsgebot lag mit 800 Euro weit über der Einschätzung der Expertin. Susanne Steiger (42), die als Schmuckexpertin bereits seit Längerem Teil des Händlerteams ist, zeigte schnell großes Interesse und bezeichnete den Ring sogar als "Liebe auf den ersten Blick". Nach einem kurzen und lebhaften Bieterwettstreit ging das Schmuckstück schließlich für beeindruckende 1.500 Euro an Susanne – der zehnfache Verkaufspreis von Hildegards ursprünglicher Wunschvorstellung! Die Rentnerin war sichtlich überwältigt und scherzte, dass mit dem Erlös vielleicht sogar ein kleiner Urlaub mit den Enkelkindern möglich sei.

Dass nicht alle Verkäufe bei "Bares für Rares" so erfolgreich ablaufen, zeigte vor Kurzem der Fall des Teilnehmers Fabian Krieg. Der Hamburger Kapitän war mit einem Porzellanservice angereist, konnte jedoch seine Preisvorstellungen von 1.000 Euro nicht durchsetzen und ging am Ende ohne Verkauf nach Hause. Im Gegensatz dazu dürfte Hildegards Geschichte vielen Zuschauern noch lange in Erinnerung bleiben, da sie aufzeigt, dass selbst bescheidene Erwartungen manchmal um ein Vielfaches übertroffen werden können. Solche emotionalen Momente sind es, die die Sendung zu einem Dauerbrenner im deutschen Fernsehen machen und immer wieder für Überraschungen sorgen.

Anzeige Anzeige

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

Anzeige Anzeige

ZDF / Frank W. Hempel Dr. Friederike Werner, Dr. Bianca Berding, Horst Lichter, Wendela Horz, Detlev Kümmel

Anzeige Anzeige

Anzeige