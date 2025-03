Viel Geld weg: Carmen Geiss auf Telefonbetrüger reingefallen

Carmen Geiss (59) wurde von Telefonbetrügern über den Tisch gezogen. In der neuesten Folge des Podcasts "Die Geissens" berichtet die Reality-TV-Darstellerin davon, wie sie auf einen Anruf hereingefallen sei, bei dem sich der Anrufer als Polizist ausgegeben habe. "Ich Idiot gehe ans Telefon, und dann hat mir da einer erzählt, er wäre von der Polizei", erzählt Carmen und gibt zu, dass sie aus Angst unüberlegt reagiert und ihre Kreditkartendaten übermittelt habe. Die Folge: Innerhalb einer Stunde seien über 3.200 Euro von ihrem Konto abgehoben worden. Doch damit nicht genug – auch ihr Handy sei vollständig lahmgelegt worden.

Zusammen mit ihrem Ehemann Robert (61) reagierte Carmen zum Glück schnell. Nachdem die beiden bemerkt hatten, dass die Betrüger nicht nur Geld abgehoben, sondern auch Carmens Handy gesperrt hatten, brachen sie sofort alle Verbindungen ab. Gemeinsam gingen sie zur Bank, um weitere Schäden zu verhindern, und sperrten die betroffene Karte. Anschließend suchten sie die Telefongesellschaft auf, um Carmens Handy wieder freischalten zu lassen. Und obwohl alles relativ glimpflich ausging, wird die zweifache Mama das Ganze wohl so schnell nicht vergessen: "Die sind so geschult am Telefon, ich war da so geschockt. Ich war richtig fertig, ich war am ganzen Körper am Zittern". An ihre Zuhörer appelliert Carmen daher: "Lasst euch nicht am Telefon verarschen!"

Die Telefonbetrüger sind jedoch nicht die einzigen Halunken, mit denen die Familie in den vergangenen Monaten zu kämpfen hatte: Erst vergangenes Jahr zogen die Geissens gegen den Influencer Sascha Stammer vor Gericht. Grund hierfür? Der Möchtegern-Promi veröffentlichte gefälschte Chatverläufe mit Shania Geiss (20) und verbreitete so das Gerücht, mit der Blondine was am Laufen gehabt zu haben. Für diese Aktion wurde Sascha wegen Verleumdung in drei Fällen zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt.

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss, TV-Stars

RTL2 Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss in London

