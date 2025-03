Bald ist es so weit: Würde Rebecca Ries ihre Geburt filmen?

Es dauert nicht mehr lange, dann dürfen Rebecca Ries und Göktug Göker ihr erstes gemeinsames Baby im Arm halten. Die beiden lassen ihre Fans auf Instagram an Beccis Schwangerschaft teilhaben. Bei der Geburt will die werdende Mama aber auf keinen Fall eine Kamera dabei haben. "Oh Gott, nein, niemals. [...] Wenn [Gök] sich mit seinem Handy dahinstellen würde und das filmen würde, würde ich sagen 'da ist die Tür – raus'", stellt die Reality-TV-Bekanntheit im exklusiven Promiflash-Interview klar.

Tatsächlich habe ihr Vater ihre eigene Geburt mitgefilmt. Die Aufnahmen Jahre später zu sehen, habe Rebecca überhaupt nicht cool gefunden. "Mir wurde das gezeigt, wie ich da auf die Welt gekommen bin", erinnert sie sich angeekelt. Gök habe ihrer Meinung auf dieser Seite des Kreißsaals nichts zu suchen. "Der soll, wenn, dann bei mir bleiben, der soll da nichts sehen", betont sie. Dass der Temptation Island-Verführer auf jeden Fall dabei sein wird, stehe aber gar nicht zur Debatte. Auch wenn die 30-Jährige sich schon Gedanken mache, ob er das durchstehe. "Am liebsten wäre es mir eigentlich, dass er das nicht sieht, weil ich halt schon Angst habe. Ich habe schon so viele Sachen gehört, dass die Männer sich danach ekeln oder so was", gesteht sie gegenüber Promiflash. Immerhin sind die werdenden Eltern erst ein paar Monate zusammen – Rebecca versuche aber, positiv zu denken.

2024 lernten sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin und Gök bei Temptation Island V.I.P. kennen. In der Villa der vergebenen Frauen verstanden sie sich blendend, während Rebeccas Beziehung zu ihrem damaligen Freund Adrian Alian (28) immer mehr bröckelte. Tatsächlich brachen die beiden das TV-Experiment frühzeitig ab und trennten sich noch während der Show. Beim großen Temptation-Wiedersehen im vergangenen Dezember traten die Beauty und Gök nicht nur erstmals als Paar auf, sondern verkündeten auch, gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten.

Instagram / whoisbeccs Göktuk Göker und Rebecca Ries im März 2025

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und ihr Partner Gök, 2025

