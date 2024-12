Kate Beckinsale posiert mit pinker Katze für Fotoshooting

Kate Beckinsale (51) hat sich am Sonntag auf Instagram in einem auffälligen weißen Pelzmantel präsentiert und dabei ihre langen Beine in Szene gesetzt. Die Schauspielerin posierte auf ihrem Sofa zusammen mit ihrer pink gefärbten Katze und ihrem Hund. Viele ihrer Fans reagierten begeistert auf die ungewöhnlichen Schnappschüsse. Mit einem strahlenden Lächeln zeigte Kate ihre beeindruckende Flexibilität, indem sie ihr Bein elegant in die Luft streckte. Geschmückt mit funkelnden Diamantketten, Ringen und einer großen schwarzen Sonnenbrille sorgte sie für einen Auftritt, der sofort die Aufmerksamkeit ihrer Follower auf sich zog.

Für das extravagante Fotoshooting hatte Kate ihre langen blonden Haare zu einem ordentlichen Pferdeschwanz gebunden und kombinierte ihren Look mit silbernen Plateauschuhen, die ihren Stil abrundeten. Schon zuvor hatte sie ihre Katze und ihren Hund für Fotos eingebunden, doch ihr Stubentiger zeigte sich nicht immer kooperativ. In einem früheren Beitrag nannte Kate ihre Katze daher "Problemkind", nachdem diese während des Shootings fauchte und davonlief. In einem dazugehörigen Video ermahnte sie ihre Katze: "Sei kein D*ck!", als diese ihr die Krallen zeigte.

Kate teilt regelmäßig gemeinsame Momente mit ihren tierischen Begleitern auf ihren sozialen Medien. Im letzten Jahr musste sie jedoch einen schweren Verlust verkraften, als ihr Kater Clive verstarb. Zu seiner Erinnerung ließ sie sich ein besonderes Tattoo stechen: Das feine Kunstwerk des bekannten Tätowierers Dr. Woo zeigt Clives Gesicht, umgeben von zarten Sternen, auf ihrem Unterarm. "Das hat wirklich geholfen. Vielen Dank", schrieb sie damals unter das Bild ihres neuen Tattoos.

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale mit ihrem Pomeranian, 2024

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale 2024 auf Instagram

