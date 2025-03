Einbruch bei Kevin Kuranyi: Beute im Wert von 150.000 Euro

Schockmoment für den ehemaligen Nationalspieler Kevin Kuranyi (43): Als der Ex-Fußballstar am vergangenen Freitag um etwa 22:40 Uhr in sein Zuhause im Stuttgarter Stadtteil Degerloch zurückkehrte, überraschte er zwei Einbrecher noch in seinem Haus. Die Täter ergriffen sofort die Flucht und kletterten über den Balkon. Obwohl Kevin sie noch verfolgte, gelang es den Dieben laut Bild-Bericht, mit Beute im Wert von rund 150.000 Euro zu entkommen.

Ersten Ermittlungen zufolge wurden Bargeld, Schmuck und mehrere luxuriöse Handtaschen entwendet. Laut Polizei gelangten die Täter durch eine Balkontür, die sich im ersten Untergeschoss befindet, in die Villa der Familie. Ein Polizeisprecher erklärte, dass die Einbrecher gezielt agiert hätten und der Zugang über das hangartige Gelände vermutlich im Voraus geplant wurde. Die Polizei bestätigte außerdem, dass es sich um zwei Männer handelte, die bislang jedoch nicht näher beschrieben werden konnten. Für Kevin, seine Frau Vicky und die gemeinsamen Kinder bleibt es ein erschütternder Vorfall – glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Kevin zählt zu den bekanntesten Stürmern im deutschen Fußball seit Anfang der 2000er Jahre. In seiner Laufbahn erzielte er beeindruckende 111 Bundesliga-Tore und bestritt 52 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft. Seine Karriere prägten unter anderem die Vereine des VfB Stuttgart und Schalke 04. Bislang hat er sich selbst nicht öffentlich zu dem Vorfall in seiner Villa geäußert. Er ist jedoch nicht das erste prominente Opfer von Einbrüchen: Aktuell hofft etwa Topmodel Toni Garrn (32) auf Gerechtigkeit vor Gericht – im Jahr 2022 wurde in ihre Berliner Wohnung eingebrochen.

Getty Images Kevin Kuranyi, 2015

Oliver Lang / Getty Images Bastian Schweinsteiger und Kevin Kuranyi 2008 in Nürnberg

